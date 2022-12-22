https://sputniknews.com.tr/20221222/tff-baskani-buyukeksi-bu-transfer-doneminde-de-yabanci-sayisi-ile-ilgili-degisiklik-konumuz-yok-1064877938.html

TFF Başkanı Büyükekşi: Bu transfer döneminde de yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok

TFF Başkanı Büyükekşi: Bu transfer döneminde de yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok

TFF Başkanı Büyükekşi, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili, “Bu hafta sonu ligler başlıyor. Bu transfer döneminde de bizim yabancı sayısı ile ilgili değişiklik... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T16:53+0300

2022-12-22T16:53+0300

2022-12-22T16:57+0300

mehmet büyükekşi

spor

hakem

var

türkiye futbol federasyonu (tff)

yabancı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064878075_0:189:2337:1504_1920x0_80_0_0_ccee71eed6786576081ed43bad1e7b29.jpg

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanarak 1954 yılında başlayan ve gün geçtikçe büyüyerek, günümüze kadar ulaşan Türkiye'nin en prestijli spor ödül töreni 'Gillette - Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri' için spor camiasının önde gelen isimleri jüri toplantısında buluştu. İstanbul'da bir otelde düzenlenen jüri toplantısına; T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu olmak üzere, Türkiye'nin önde gelen spor yazarları ve insanları bir araya geldi. Toplantının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Gillette - Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri uzun süredir yapılmasının önemli ve gurur verici olduğunu ifade eden Mehmet Büyükekşi, "69 yıldan beri bu etkinliğin yapılması son derece önemli ve gurur verici. Başarılı sporcularımızın bu şekilde hem jüri tarafından, daha sonra halk oylaması tarafından yapılması son derece önemli. Bazı şeylerin manevi değeri çok fazla. Hem halkın olması hem jürinin toplumun önünde değerlendirmesi ve onlara ödül verilmesi son derece önemli. O yüzden hem Milliyet Gazetesi'ne hem de Gillette'e teşekkür ediyorum. Çok önemli iş yapıyorlar. Futbolcularımızın olsun, diğer sporcularımızın olsun kendi alanlarında dünya çapında başarı göstermiş durumdadır. Her geçen gün sayıları artıyor. Bundan sonra da artmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.Yabancı oyuncu kuralında şu anda bir değişiklik düşünmediklerini dile getiren Büyükekşi, "Bu hafta sonu ligler başlıyor. Bu transfer döneminde de bizim yabancı sayısı ile ilgili değişiklik konumuz yok. Şimdi Nevzat Demir Tesisleri'ne gideceğim. Altyapı ile ilgili çalışmamız var. Bu zaman kadar 8 takımı ziyaret ettik. Tesislerde Ahmet Nur Çebi başkanımız ve diğer yönetici arkadaşlarımızla altyapıyı inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.‘Herkes, olayın ne kadar şeffaf, ne kadar doğru yapıldığını kendi gözleriyle gördü’Büyükekşi, dün Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla hakem atamalarının yapılmasıyla ilgili de konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20221221/super-ligde-ilk-kulup-baskanlari-esliginde-dijital-hakem-atamasi-yapildi-1064841401.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet büyükekşi, hakem, var, türkiye futbol federasyonu (tff), yabancı