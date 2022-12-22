https://sputniknews.com.tr/20221222/tesla-turkiye-icin-is-ilani-acti-1064875456.html
Tesla, Türkiye için iş ilanı açtı
Tesla, Türkiye için iş ilanı açtı
Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Türkiye'ye gelme planı, 4 yılın ardından 2023'te gerçekleşiyor. Bu kapsamda Tesla, İstanbul servis merkezi için iş ilanları... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T15:47+0300
2022-12-22T15:47+0300
2022-12-22T15:55+0300
ekonomi
tesla
iş ilanı
türkiye
konya
antalya
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Jeff Bezos'u geçerek yaşayan en zengin kişi olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, 4 yıl sonra Türkiye'ye geliyor. Tesla, Türkiye’de faaliyete geçmek için yeni iş ilanları açtı.Musk’ın başında olduğu şirket, Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited isimli bir şirket kurarak, Türkiye pazarına giriş yapmıştı.İşe alım ilanları açtıTesla Türkiye operasyonunun başında Kemal Geçer yer alıyor ve satışta olan 'Model' serisi birçok otomobilin resmen Türkiye’ye getirileceği biliniyor. Dünya'nın haberine göre, firma bu araçlar için Türkiye’de hızlı şarj istasyonları kuracağını da açıkladı.Tesla son açtığı işe alım ilanlarında merkezi Beşiktaş olarak gösterilen İstanbul merkezi için parça danışmanları, servis danışmanı, satış danışmanı ve otomotiv mekanikerleri teknisyenleri aradığını açıkladı.İlanlardan birinde şu bilgiler yer alıyor:Diğer bir ilanda ise, şu bilgiler paylaşıldı:“Dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmaya yardım etmek ister misin? Tesla’da misyonumuz tam da budur.Servis danışmanlarımız müşterilerimiz için pürüzsüz bir servis deneyimi dizayn eder. Onlar, Tesla misyonumuzu destekleyen ön cephemiz ve marka elçilerimizdir.Bugüne kadar yapılmış en yenilikçi otomobili ortaya çıkardık ve müşterilerimize aynı seviyede hizmeti sağlamamıza yardım etmeni bekliyoruz.''Tesla’nın hızlı şarj istasyonu kuracağı bölgeler ise, sitede şöyle sıralandı:
https://sputniknews.com.tr/20220729/ithal-elektrikli-otoya-ek-vergi-teslayi-da-vurdu-togga-avantaj-saglayacak-1059262485.html
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tesla, iş ilanı, türkiye, konya, antalya
tesla, iş ilanı, türkiye, konya, antalya
Tesla, Türkiye için iş ilanı açtı
15:47 22.12.2022 (güncellendi: 15:55 22.12.2022) Abone ol
Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Türkiye'ye gelme planı, 4 yılın ardından 2023'te gerçekleşiyor. Bu kapsamda Tesla, İstanbul servis merkezi için iş ilanları vermeye başladı.
Jeff Bezos'u geçerek yaşayan en zengin kişi olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, 4 yıl sonra Türkiye'ye geliyor. Tesla, Türkiye’de faaliyete geçmek için yeni iş ilanları açtı.
Musk’ın başında olduğu şirket, Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited isimli bir şirket kurarak, Türkiye pazarına giriş yapmıştı.
İşe alım ilanları açtı
Tesla Türkiye operasyonunun başında Kemal Geçer
yer alıyor ve satışta olan 'Model
' serisi birçok otomobilin resmen Türkiye’ye getirileceği biliniyor. Dünya'nın haberine göre,
firma bu araçlar için Türkiye’de hızlı şarj istasyonları kuracağını da açıkladı.
Tesla son açtığı işe alım ilanlarında merkezi Beşiktaş olarak gösterilen İstanbul merkezi için parça danışmanları, servis danışmanı, satış danışmanı ve otomotiv mekanikerleri teknisyenleri aradığını açıkladı.
İlanlardan birinde şu bilgiler yer alıyor:
“Tesla’nın İstanbul servis merkezi için yetenekli otomobil teknisyenleri arıyoruz. Tesla’da mekanikerlerimiz, servis operasyonunun omurgasını oluşturur ve dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuzu desteklerler. Bugüne kadar yapılmış en yenilikçi otomobili ortaya çıkardık ve servis teknisyeni olarak müşterilerimize aynı seviyede hizmeti sağlamamıza yardım etmeni bekliyoruz.”
Diğer bir ilanda ise, şu bilgiler paylaşıldı:
“Dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmaya yardım etmek ister misin? Tesla’da misyonumuz tam da budur.
Servis danışmanlarımız müşterilerimiz için pürüzsüz bir servis deneyimi dizayn eder. Onlar, Tesla misyonumuzu destekleyen ön cephemiz ve marka elçilerimizdir.
Bugüne kadar yapılmış en yenilikçi otomobili ortaya çıkardık ve müşterilerimize aynı seviyede hizmeti sağlamamıza yardım etmeni bekliyoruz.''
Tesla’nın hızlı şarj istasyonu kuracağı bölgeler ise, sitede şöyle sıralandı: