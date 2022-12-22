Tayvan: Çin, adaya 24 saat içinde 39 savaş uçağı ve 3 gemi gönderdi
12:46 22.12.2022 (güncellendi: 13:34 22.12.2022)
© DHAABD ve Japonya ikili tatbikatının ardından 39 Çin savaş uçağı, Tayvan hava sahasında
© DHA
Tayvan Savunma Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasına göre Çin ordusu 24 saatlik güç gösterisi yaparak adanın çevresine 39 savaş uçağı ve 3 savaş gemisi gönderdi.
ABD'nin provokasyonları eşliğinde tavan yapan Çin-Tayvan gerginliğinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun neredeyse ada çevresine savaş uçağı veya savaş gemisi göndermediği gün geçmiyor.
Bu kez Tayvan Savunma Bakanlığı'na göre, çarşamba sabah 6 ile perşembe sabah 6 arasında, 30'dan fazla Çin uçağı, geçmişte her iki tarafça zımnen kabul edilmiş gayriresmi sınır olan Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçti.
China’s military sent 39 planes and three ships toward Taiwan in a 24-hour display of force directed at the island, Taiwan’s defense ministry said Thursday.https://t.co/zZONHFUVu5— Stars and Stripes (@starsandstripes) December 22, 2022
Tayvan'ın sunduğu uçuş modellerinin şemasına göre uçaklar Başi Kanalı üzerinden adanın güneybatısına uçup güneydoğusuna geçtikten sonra aynı yönden geri döndü.
Çin uçakları arasında 21 J-16 savaş uçağı, 4 H-6 bombardıman uçağının yanısıra erken uyarı, denizaltısavar ve havada yakıt ikmal uçakları bulunuyordu.
Taiwan scrambles jets to warn away Chinese air force incursion https://t.co/nO1WOqhXvb pic.twitter.com/3r1MmbAdFb— Reuters World (@ReutersWorld) December 22, 2022
Donanma gemileri ve karadaki füze sistemleri aracılığıyla Çin'in hareketlerini izlediğini söyleyen Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin uçaklarını geri püskürtmek için için savaş jetlerini havalandırdığını belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağutosta Tayvan'a yaptığı ziyarete yanıt olarak adayı ablukaya alan devasa askeri tatbikatlar düzenlemiş olan Pekin, yabancı hükümetlerin adaya yaptığı ziyaretleri fiilen Tayvan'ın bağımsızlığını tanıma ve Tayvan üzerinde egemenlik iddiasında bulunduğu 'Tek Çin' politikasına meydan okuma olarak görüyor.