https://sputniknews.com.tr/20221222/soylu-kirmizi-bultenle-aranan-uyusturucu-kacakcisi-onder-ispanyadan-turkiyeye-getiriliyor--1064880229.html

Soylu: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Önder, İspanya'dan Türkiye'ye getiriliyor

Soylu: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Önder, İspanya'dan Türkiye'ye getiriliyor

Uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Atilla Önder, yakalandığı İspanya'da, Türkiye'ye getirilmek üzere Türk emniyet yetkililerince... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T17:54+0300

2022-12-22T17:54+0300

2022-12-22T17:56+0300

türkiye

süleyman soylu

uyuşturucu

kırmızı bülten

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Uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve İspanya'da yakalanan Atilla Önder'in, Türkiye'ye getirilmek üzere Türk emniyet yetkililerince teslim alındığı bildirildi.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna muhalefet", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı hatırlatıldı.Önder'in, Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, Interpol-Europol Daire Başkanlığının, ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçtiği kaydedildi.Açıklamada, kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder'in İspanya'da yakalanmasının sağlandığı bildirildi.Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün teslim alınan Önder'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği belirtildi.'Dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk polisi takip etti, kırmızı bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya ile işbirliğiyle yakalandı, Türkiye'ye getiriliyor. Kahraman Türk polisimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

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süleyman soylu, uyuşturucu, kırmızı bülten