https://sputniknews.com.tr/20221222/sosyal-guvenlik-uzmani-erdursun-yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-15-bin-tl--1064885724.html
Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 15 bin TL
Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 15 bin TL
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun yeni asgari ücrete ilişkin "İşverene maliyeti yemek yol ve tazminatla 15 bin TL. Çoğu esnaf bu maliyeti karşılayamaz"... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T21:48+0300
2022-12-22T21:48+0300
2022-12-22T21:49+0300
radyo
akşam postasi
asgari ücret
maliyet
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Yani asgari ücretin işveren ve küçük esnafa yönelik etkilerini sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Erdursun, “Asgari ücret 5500 TL’den 8506 TL’ye çıkınca işverene maliyeti, yemek, yol, kıdem, ihbar ve sosyal haklar hariç 11 bin 750 TL’ye çıktı. Yemek, yol ve tazminatla beraber 15 bin TL. İşveren ve esnafın büyük bir kısmı bu maliyeti karşılayamaz” dedi.Erdursun’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Gençler etkilenecek'
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Atilla Güner
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, asgari ücret, maliyet
radyo, asgari ücret, maliyet
Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 15 bin TL
21:48 22.12.2022 (güncellendi: 21:49 22.12.2022) Abone ol
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun yeni asgari ücrete ilişkin "İşverene maliyeti yemek yol ve tazminatla 15 bin TL. Çoğu esnaf bu maliyeti karşılayamaz" değerlendirmesinde bulundu.
Yani asgari ücretin işveren ve küçük esnafa yönelik etkilerini sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Erdursun, “Asgari ücret 5500 TL’den 8506 TL’ye çıkınca işverene maliyeti, yemek, yol, kıdem, ihbar ve sosyal haklar hariç 11 bin 750 TL’ye çıktı. Yemek, yol ve tazminatla beraber 15 bin TL. İşveren ve esnafın büyük bir kısmı bu maliyeti karşılayamaz” dedi.
Erdursun’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Asgari ücret politikası aslında esnafı da zor duruma düşürecek bir politika çünkü Türkiye’de toplamda 2 milyon 160 bin 466 işletme var ve 1 milyon 875 bin 213’ünde yani yüzde 87’sinde 1-9 arasında işçi çalışıyor. Sadece 1 işçi çalıştıran işletme sayısı 773 bin 311 işletme. 2-3 arasında işçi çalıştıran 607 bin 386. 4-6 arasında işçi çalıştıran sayısı ise 352 bin 351 işletme var. Binin üzerinde işletme sayısına baktığımızda 695 adet. Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmeler çok fazla. Türkiye’de büyük işletme yok. 1-9 arasında işçi çalıştıran işletmelerde çalışan sayısı 5 milyon kişi. Bu nedenle asgari ücretin maliyetini esnafa yıktığınızda Türkiye’de çalışanlara mobbing uygulanır. İşsizliği tetikleyeceğini düşünmüyorum ama bundan sonra küçük esnaf yeni işçi alımları yapmaz, iki kişinin yapacağı işi bir kişiye yaptırır ve işveren çalışanını sürekli çalıştırmak ister, hiçbir işini beğenmemeye getirir. Asgari ücret, mesleğe giriş ücretidir. İlk girişte düşük ücret alır ve birkaç ay ve ya birkaç yıl sonra o meslekte tecrübe kazanır ve asgari ücretle çalışmaz.”
'Gençler etkilenecek'
“Asgari ücret 5 bin 500 TL’den 8 bin 506 TL’ye çıkınca işverene maliyeti, yemek, yol, kıdem, ihbar ve sosyal haklar hariç 11 bin 750 TL’ye çıktı. Asgari ücret ortalama ücret olduğu için bu parayla çalışanların yüzde 50’si geçimini sağlayamaz. Kira artışları ve maliyet artışlarından sonra insanlar bu parayla çok zor geçinirler. İşveren ve esnafın büyük bir kısmı da bu maliyeti karşılayamaz. Gençler iş bulamaz. Yeni okulunu bitiren gençler de iş bulamaz. Meslekte tecrübesi olmayanlar da iş bulmakta çok zorlanır. Gençlerde artık yüzde 25’lere varan bir işsizlik vardı bu rakam yüzde yüzde 30’lara çıkabilir çünkü madem 8 bin 506 TL vereceğim o yüzden mesleğe yeni birisini alayım da ona yeni bir şeyler öğreteyim derdinde kimse olmaz. Maliyet 11 bin 750 TL. Yemek, yol ve tazminatla beraber 15 bin TL. 15 bin TL vereceğim bir kişiye o kişiye de iş göstereceğim o da bana yardımcı olacak. Kimseyi bu şekilde işe almazlar. Herkes tecrübeli birisini işe alıp, 9-10 bin TL verip çalıştırmaya bakar. İş ilanlarında, ‘tecrübeli’ yazar belki onun altı renklendirilerek o ilanlar verilmeye başlar.”