Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 15 bin TL

“Asgari ücret 5 bin 500 TL’den 8 bin 506 TL’ye çıkınca işverene maliyeti, yemek, yol, kıdem, ihbar ve sosyal haklar hariç 11 bin 750 TL’ye çıktı. Asgari ücret ortalama ücret olduğu için bu parayla çalışanların yüzde 50’si geçimini sağlayamaz. Kira artışları ve maliyet artışlarından sonra insanlar bu parayla çok zor geçinirler. İşveren ve esnafın büyük bir kısmı da bu maliyeti karşılayamaz. Gençler iş bulamaz. Yeni okulunu bitiren gençler de iş bulamaz. Meslekte tecrübesi olmayanlar da iş bulmakta çok zorlanır. Gençlerde artık yüzde 25’lere varan bir işsizlik vardı bu rakam yüzde yüzde 30’lara çıkabilir çünkü madem 8 bin 506 TL vereceğim o yüzden mesleğe yeni birisini alayım da ona yeni bir şeyler öğreteyim derdinde kimse olmaz. Maliyet 11 bin 750 TL. Yemek, yol ve tazminatla beraber 15 bin TL. 15 bin TL vereceğim bir kişiye o kişiye de iş göstereceğim o da bana yardımcı olacak. Kimseyi bu şekilde işe almazlar. Herkes tecrübeli birisini işe alıp, 9-10 bin TL verip çalıştırmaya bakar. İş ilanlarında, ‘tecrübeli’ yazar belki onun altı renklendirilerek o ilanlar verilmeye başlar.”