https://sputniknews.com.tr/20221222/sigortaya-tabi-mevduat-ve-katilim-fonu-tutari-400-bin-lira-oldu-1064859083.html
Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin lira oldu
Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin lira oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kararıyla sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı artırıldı. Tutar, 200 bin liradan 400... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T04:52+0300
2022-12-22T04:52+0300
2022-12-22T04:52+0300
ekonomi
resmi gazete
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
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TMSF tarafından, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi.DHA'nın haberine göre; TMSF'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu'nun yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 takvim yılı başında geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
resmi gazete, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin lira oldu
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Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kararıyla sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı artırıldı. Tutar, 200 bin liradan 400 bin liraya yükseltildi
TMSF tarafından, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi.
DHA'nın haberine göre; TMSF'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu'nun yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 takvim yılı başında geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.