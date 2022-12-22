https://sputniknews.com.tr/20221222/sigortaya-tabi-mevduat-ve-katilim-fonu-tutari-400-bin-lira-oldu-1064859083.html

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin lira oldu

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin lira oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kararıyla sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı artırıldı. Tutar, 200 bin liradan 400... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T04:52+0300

2022-12-22T04:52+0300

2022-12-22T04:52+0300

ekonomi

resmi gazete

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

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TMSF tarafından, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi.DHA'nın haberine göre; TMSF'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu'nun yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 takvim yılı başında geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.

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2022

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Sputnik Türkiye

resmi gazete, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)