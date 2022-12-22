https://sputniknews.com.tr/20221222/sen-cal-kapimi-dizisi-rusyaya-uyarlanacak-1064884008.html
'Sen Çal Kapımı' dizisi Rusya’ya uyarlanacak
'Sen Çal Kapımı' dizisi Rusya’ya uyarlanacak
Rus medya şirketleri Gazprom-Medya ve Okko, ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizinin Rusya için uyarlamasını çekecekler. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T20:21+0300
2022-12-22T20:21+0300
2022-12-22T20:21+0300
yaşam
rusya
dizi
sen çal kapımı
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Yapımını Mediaslovo ve Gazprom-Medya şirketlerinin üstleneceği yeni dizi Rus eğlence televizyonu TNT’nin yanı sıra Okko ve Premier online sinemalarında gösterilecek.Gazprom-Medya şirketinin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, iki sezonluk ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinin 85 ülkede yayınlandığı anımsatılırken Rusya’da Okko, ivi ve Kinopoisk online sinemalarda gösterildiği kaydedildi. Dizi, Kinopoisk’te en çok izlenen 10 dizi arasında yer alıyor.
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rusya, dizi, sen çal kapımı
rusya, dizi, sen çal kapımı
'Sen Çal Kapımı' dizisi Rusya’ya uyarlanacak
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Rus medya şirketleri Gazprom-Medya ve Okko, ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizinin Rusya için uyarlamasını çekecekler.
Yapımını Mediaslovo ve Gazprom-Medya şirketlerinin üstleneceği yeni dizi Rus eğlence televizyonu TNT’nin yanı sıra Okko ve Premier online sinemalarında gösterilecek.
Gazprom-Medya şirketinin Telegram
hesabından yapılan paylaşımda, iki sezonluk ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinin 85 ülkede yayınlandığı anımsatılırken Rusya’da Okko, ivi ve Kinopoisk online sinemalarda gösterildiği kaydedildi. Dizi, Kinopoisk’te en çok izlenen 10 dizi arasında yer alıyor.