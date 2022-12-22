https://sputniknews.com.tr/20221222/saglik-bakani-koca-ambulansa-yol-vermeyen-surucunun-goruntulerini-paylasti-yaptigini-begendin-mi-1064884592.html

Sağlık Bakanı Koca, ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntülerini paylaştı: Yaptığını beğendin mi?

Sağlık Bakanı Koca, ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntülerini paylaştı: Yaptığını beğendin mi?

Maltepe D-100 karayolu üzerinde sirenleri açık halde ilerleyen ambulansa yol vermeyen sürücüye 819 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ambulans

sürücü

fahrettin koca

trafik

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Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe D100 karayolu üzerinde meydana geldi. Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, 34 DGS 012 plakalı otomobilin sürücüsü yol vermedi. Sağlık Bakanı Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adının T. Ş. olduğu öğrenilen şahıs Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, “Gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek” içerikli 46/2-D maddesinden 427 TL ve “Geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak” içerikli 55/1-C maddesinden 196 TL, 73/A (Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç sürmek) maddesinden 196 TL olmak üzere toplam 819 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde hayatın olağan akışına aykırı hareketlerde bulunarak araç kullanması nedeniyle KTK'nın 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyene kadar sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

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ambulans, sürücü, fahrettin koca, trafik