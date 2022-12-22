Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221222/saglik-bakani-koca-ambulansa-yol-vermeyen-surucunun-goruntulerini-paylasti-yaptigini-begendin-mi-1064884592.html
Sağlık Bakanı Koca, ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntülerini paylaştı: Yaptığını beğendin mi?
Sağlık Bakanı Koca, ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntülerini paylaştı: Yaptığını beğendin mi?
Maltepe D-100 karayolu üzerinde sirenleri açık halde ilerleyen ambulansa yol vermeyen sürücüye 819 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T20:55+0300
2022-12-22T20:55+0300
türkiye
ambulans
sürücü
fahrettin koca
trafik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064884674_0:305:464:566_1920x0_80_0_0_15a9641492a0cf5500ff78b6098a2c47.jpg
Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe D100 karayolu üzerinde meydana geldi. Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, 34 DGS 012 plakalı otomobilin sürücüsü yol vermedi. Sağlık Bakanı Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adının T. Ş. olduğu öğrenilen şahıs Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, “Gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek” içerikli 46/2-D maddesinden 427 TL ve “Geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak” içerikli 55/1-C maddesinden 196 TL, 73/A (Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç sürmek) maddesinden 196 TL olmak üzere toplam 819 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde hayatın olağan akışına aykırı hareketlerde bulunarak araç kullanması nedeniyle KTK'nın 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyene kadar sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064884674_0:262:464:610_1920x0_80_0_0_efecbe0a189857917d36f8fa796bca0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ambulans, sürücü, fahrettin koca, trafik
ambulans, sürücü, fahrettin koca, trafik

Sağlık Bakanı Koca, ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntülerini paylaştı: Yaptığını beğendin mi?

20:55 22.12.2022
© İHA / AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK-AW786917Sağlık Bakanı Koca, ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntülerini paylaştı: Yaptığını beğendin mi?
Sağlık Bakanı Koca, ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntülerini paylaştı: Yaptığını beğendin mi? - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© İHA / AYKUT ZOR - CÜNEYT SEVİNDİK-AW786917
Abone olTelegram
Maltepe D-100 karayolu üzerinde sirenleri açık halde ilerleyen ambulansa yol vermeyen sürücüye 819 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürücünün ambulansa yol vermediği anları "34 DGS 012, arkanda ambulans varken yaptığını beğendin mi?" notuyla paylaştı.
Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe D100 karayolu üzerinde meydana geldi. Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, 34 DGS 012 plakalı otomobilin sürücüsü yol vermedi.

Sağlık Bakanı Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adının T. Ş. olduğu öğrenilen şahıs Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, “Gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek” içerikli 46/2-D maddesinden 427 TL ve “Geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak” içerikli 55/1-C maddesinden 196 TL, 73/A (Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç sürmek) maddesinden 196 TL olmak üzere toplam 819 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Ayrıca sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde hayatın olağan akışına aykırı hareketlerde bulunarak araç kullanması nedeniyle KTK'nın 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyene kadar sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала