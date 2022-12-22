https://sputniknews.com.tr/20221222/rusyanin-yeni-bolgelerinin-sakinleri-mevcut-izinlerle-2026ya-kadar-silah-bulundurabilecek-1064854666.html

Rusya’nın yeni bölgelerinin sakinleri, mevcut izinlerle 2026’ya kadar silah bulundurabilecek

Rusya’nın yeni bölgelerinin sakinleri, mevcut izinlerle 2026’ya kadar silah bulundurabilecek

Rusya Devlet Duması Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Hinşteyn, bugün Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T00:12+0300

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, bugün DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde silah dolaşımı alanında yasal düzenlemelerin belirleneceği bir yasa tasarısının Duma’nın onayına sunulduğunu ifade etti.Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Hinşteyn, “Yasa tasarısı, Rosgvardiya’nın (Rusya Ulusal Muhafızlarının) yalnızca silah sahiplerinin sayı kayıtlarını tutmasına değil, aynı zamanda ‘deneyim’ sorunlarını çözmesine de imkan tanıyacak. Girişimimiz konusunda Rosgvardiya ve ilgili tüm kurumlarla mutabakat sağlandı, onlar girişimimizi destekliyor” ifadelerini kullandı.Yasa tasarısına göre Rusya’nın yeni bölgelerinde kayıtlı Rusya vatandaşları, daha önce DHC, LHC ve Ukrayna içişleri makamlarından alınan izinlere istinaden sahip oldukları silahları ve mermileri bulundurmaya devam edebilecek.Mevcut izinler 1 Ocak 2026’ya kadar geçerli olacak, bu tarihe kadar izinlerin oluşturulması ve yenilenmesi ücret alınmadan yapılacak.Bununla birlikte yasa tasarısında DHC, LHC, Zaporojye ve Herson bölgelerinde özel güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili yasal düzenlemeler de öngörülecek.

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