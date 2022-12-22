https://sputniknews.com.tr/20221222/rusyadan-yunanistana-s-300-uyarisi-ukraynaya-verirseniz-sonuclarina-katlanirsiniz-1064879998.html

Rusya’dan Yunanistan’a S-300 uyarısı: Ukrayna’ya verirseniz sonuçlarına katlanırsınız

Rusya’dan Yunanistan’a S-300 uyarısı: Ukrayna’ya verirseniz sonuçlarına katlanırsınız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan’ın Ukrayna’ya Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini vermesinin Moskova ve Atina arasındaki... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T17:46+0300

2022-12-22T17:46+0300

2022-12-22T17:46+0300

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Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Rusya ve Yunanistan arasında, 30 Ekim 1995 tarihli askeri-teknik işbirliği ve 3 Aralık 2013 tarihli askeri ürünlerin tedariki ile ilgili hükümetler arası anlaşmalardaki maddelerin ağır ihlalinden bahsediyoruz. Bu maddeler, Yunanistan’ın, onlara sağladığımız askeri teçhizatı iznimiz olmadan üçüncü taraflara ihraç etmesini açık biçimde yasaklıyor” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali kaçınılmaz olarak sonuçlara yol açacak. Yunanistan’ın hava savunması alanındaki savunma kabiliyetinin önemli ölçüde zayıflamasından bahsetmiyoruz bile” diye kaydetti.Zaharova, “Ukrayna’ya sağlanan tüm askeri teçhizat meşru hedef olarak görülecek” diye ekledi.

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