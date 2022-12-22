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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/rusyadan-yunanistana-s-300-uyarisi-ukraynaya-verirseniz-sonuclarina-katlanirsiniz-1064879998.html
Rusya’dan Yunanistan’a S-300 uyarısı: Ukrayna’ya verirseniz sonuçlarına katlanırsınız
Rusya’dan Yunanistan’a S-300 uyarısı: Ukrayna’ya verirseniz sonuçlarına katlanırsınız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan’ın Ukrayna’ya Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini vermesinin Moskova ve Atina arasındaki... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T17:46+0300
2022-12-22T17:46+0300
ukrayna krizi
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Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Rusya ve Yunanistan arasında, 30 Ekim 1995 tarihli askeri-teknik işbirliği ve 3 Aralık 2013 tarihli askeri ürünlerin tedariki ile ilgili hükümetler arası anlaşmalardaki maddelerin ağır ihlalinden bahsediyoruz. Bu maddeler, Yunanistan’ın, onlara sağladığımız askeri teçhizatı iznimiz olmadan üçüncü taraflara ihraç etmesini açık biçimde yasaklıyor” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali kaçınılmaz olarak sonuçlara yol açacak. Yunanistan’ın hava savunması alanındaki savunma kabiliyetinin önemli ölçüde zayıflamasından bahsetmiyoruz bile” diye kaydetti.Zaharova, “Ukrayna’ya sağlanan tüm askeri teçhizat meşru hedef olarak görülecek” diye ekledi.
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Rusya’dan Yunanistan’a S-300 uyarısı: Ukrayna’ya verirseniz sonuçlarına katlanırsınız

17:46 22.12.2022
© REUTERS / Michalis KaragiannisYunanistan- Rusya
Yunanistan- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© REUTERS / Michalis Karagiannis
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan’ın Ukrayna’ya Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini vermesinin Moskova ve Atina arasındaki anlaşmanın ihlali olacağını ve Ukrayna’ya sağlanan tüm askeri teçhizatın meşru hedef olarak görüleceğini belirtti.
Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Rusya ve Yunanistan arasında, 30 Ekim 1995 tarihli askeri-teknik işbirliği ve 3 Aralık 2013 tarihli askeri ürünlerin tedariki ile ilgili hükümetler arası anlaşmalardaki maddelerin ağır ihlalinden bahsediyoruz. Bu maddeler, Yunanistan’ın, onlara sağladığımız askeri teçhizatı iznimiz olmadan üçüncü taraflara ihraç etmesini açık biçimde yasaklıyor” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali kaçınılmaz olarak sonuçlara yol açacak. Yunanistan’ın hava savunması alanındaki savunma kabiliyetinin önemli ölçüde zayıflamasından bahsetmiyoruz bile” diye kaydetti.
Zaharova, “Ukrayna’ya sağlanan tüm askeri teçhizat meşru hedef olarak görülecek” diye ekledi.
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