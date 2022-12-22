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Rusya Savunma Bakanı Şoygu harekat bölgesine gitti
Rusya Savunma Bakanı Şoygu harekat bölgesine gitti
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri harekatın düzenlediği bölgeye giderek cephedeki askeri personelin durumunu denetledi ve komutanlardan rapor... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sergey Şoygu, askeri birliklerin geçici olarak konuşlandırıldığı noktalarda personel ve askeri teçhizatın konuşlanma koşullarını denetledi. Birlik komutanlarını dinleyen Şoygu, özel askeri harekatta yer alan birliklere saha koşullarında kapsamlı destek sunulmasına özellikle vurgu yaptı" dendi. Cephede askerlerle bir araya gelen Şoygu, özel askeri harekat sırasındaki görevleri kusursuz şekilde yerine getirdikleri için kendilerine teşekkür etti. Sıhhiye birliklerden birinin denetimi sırasında bir alayın sıhhiye şefi, sahra koşullarında donatılmış revir noktasındaki askeri personel için tıbbi desteğin organizasyonuna ve ilaç stoklarına ilişkin rapor verirken Şoygu, sığınaklarda sıcaklık rejiminin korunduğuna dikkat çekti. Bakan, "Aferin, aferin! Isıtmak gerek. Kimsenin üşütmemesi için doğrusu bu" dedi. Şoygu, denetimin sonunda askerlerin yaklaşan Yeni Yılı'nı tebrik etti.
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şoygu, ukrayna, rusya
şoygu, ukrayna, rusya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu harekat bölgesine gitti

14:59 22.12.2022 (güncellendi: 15:01 22.12.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri harekatın düzenlediği bölgeye giderek cephedeki askeri personelin durumunu denetledi ve komutanlardan rapor aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sergey Şoygu, askeri birliklerin geçici olarak konuşlandırıldığı noktalarda personel ve askeri teçhizatın konuşlanma koşullarını denetledi. Birlik komutanlarını dinleyen Şoygu, özel askeri harekatta yer alan birliklere saha koşullarında kapsamlı destek sunulmasına özellikle vurgu yaptı" dendi.
Cephede askerlerle bir araya gelen Şoygu, özel askeri harekat sırasındaki görevleri kusursuz şekilde yerine getirdikleri için kendilerine teşekkür etti.
Sıhhiye birliklerden birinin denetimi sırasında bir alayın sıhhiye şefi, sahra koşullarında donatılmış revir noktasındaki askeri personel için tıbbi desteğin organizasyonuna ve ilaç stoklarına ilişkin rapor verirken Şoygu, sığınaklarda sıcaklık rejiminin korunduğuna dikkat çekti.
Bakan, "Aferin, aferin! Isıtmak gerek. Kimsenin üşütmemesi için doğrusu bu" dedi.
Şoygu, denetimin sonunda askerlerin yaklaşan Yeni Yılı'nı tebrik etti.
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