https://sputniknews.com.tr/20221222/rusya-savunma-bakani-soygu-harekat-bolgesine-gitti---1064874067.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu harekat bölgesine gitti

Rusya Savunma Bakanı Şoygu harekat bölgesine gitti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri harekatın düzenlediği bölgeye giderek cephedeki askeri personelin durumunu denetledi ve komutanlardan rapor... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T14:59+0300

2022-12-22T14:59+0300

2022-12-22T15:01+0300

şoygu

ukrayna

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064874164_0:0:1383:779_1920x0_80_0_0_3053d5fdeefe5abac8aa6c4e5471e80d.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sergey Şoygu, askeri birliklerin geçici olarak konuşlandırıldığı noktalarda personel ve askeri teçhizatın konuşlanma koşullarını denetledi. Birlik komutanlarını dinleyen Şoygu, özel askeri harekatta yer alan birliklere saha koşullarında kapsamlı destek sunulmasına özellikle vurgu yaptı" dendi. Cephede askerlerle bir araya gelen Şoygu, özel askeri harekat sırasındaki görevleri kusursuz şekilde yerine getirdikleri için kendilerine teşekkür etti. Sıhhiye birliklerden birinin denetimi sırasında bir alayın sıhhiye şefi, sahra koşullarında donatılmış revir noktasındaki askeri personel için tıbbi desteğin organizasyonuna ve ilaç stoklarına ilişkin rapor verirken Şoygu, sığınaklarda sıcaklık rejiminin korunduğuna dikkat çekti. Bakan, "Aferin, aferin! Isıtmak gerek. Kimsenin üşütmemesi için doğrusu bu" dedi. Şoygu, denetimin sonunda askerlerin yaklaşan Yeni Yılı'nı tebrik etti.

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şoygu, ukrayna, rusya