https://sputniknews.com.tr/20221222/rusya-genelkurmay-baskani-ordumuz-donetskteki-operasyonlari-tamamlamaya-odaklandi-1064882912.html

Rusya Genelkurmay Başkanı: Ordumuz, Donetsk'teki operasyonları tamamlamaya odaklandı

Rusya Genelkurmay Başkanı: Ordumuz, Donetsk'teki operasyonları tamamlamaya odaklandı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, özel askeri harekat bölgesindeki cephe hattında durumun istikrara kavuştuğunu ve Rusya ordusunun Donetsk Halk... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T19:24+0300

2022-12-22T19:24+0300

2022-12-22T19:24+0300

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ukrayna

ukrayna genelkurmay başkanlığı

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Yabancı ülkelerin askeri ataşelerine brifing veren Gerasimov, "Şu anda temas hattı 815 km'nin üzerine çıktı. Birliklerin muharebe yeteneklerini geliştirmek için yürütülen faaliyetler dikkate alındığında, cephe hattındaki durum istikrara kavuşturuldu. Rus güçlerinin ana çabaları DHC topraklarını kontrol altına almaya yoğunlaştırıldı" dedi.Rusya'nın Ukrayna'daki kritik öneme sahip ulaşım ve enerji tesislerini, yakıt, füze, mühimmat, silah ve teçhizat depolama noktalarını vurmaya devam ettiğini belirten Gerasimov, hipersonik füzelerin muharebe koşullarında ilk kez kullanıldığının altını çizdi.Ukraynalı güçlerin, önemli personel ve teçhizat kaybına rağmen ABD ve müttefiklerinden aldığı tam teşekküllü askeri yardımın artırılması ve seferberlik faaliyetlerinin yürütülmesi sayesinde direnişini sürdürdüğüne dikkat çeken Gerasimov, NATO'nun eylemlerinin sadece gerilimi tırmandırdığını ve Rusya-NATO temas hattındaki güvenlik seviyesini düşürdüğünü vurguladı.

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rusya, ukrayna, ukrayna genelkurmay başkanlığı