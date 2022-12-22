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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/rusya-genelkurmay-baskani-ordumuz-donetskteki-operasyonlari-tamamlamaya-odaklandi-1064882912.html
Rusya Genelkurmay Başkanı: Ordumuz, Donetsk'teki operasyonları tamamlamaya odaklandı
Rusya Genelkurmay Başkanı: Ordumuz, Donetsk'teki operasyonları tamamlamaya odaklandı
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, özel askeri harekat bölgesindeki cephe hattında durumun istikrara kavuştuğunu ve Rusya ordusunun Donetsk Halk... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T19:24+0300
2022-12-22T19:24+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna genelkurmay başkanlığı
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Yabancı ülkelerin askeri ataşelerine brifing veren Gerasimov, "Şu anda temas hattı 815 km'nin üzerine çıktı. Birliklerin muharebe yeteneklerini geliştirmek için yürütülen faaliyetler dikkate alındığında, cephe hattındaki durum istikrara kavuşturuldu. Rus güçlerinin ana çabaları DHC topraklarını kontrol altına almaya yoğunlaştırıldı" dedi.Rusya'nın Ukrayna'daki kritik öneme sahip ulaşım ve enerji tesislerini, yakıt, füze, mühimmat, silah ve teçhizat depolama noktalarını vurmaya devam ettiğini belirten Gerasimov, hipersonik füzelerin muharebe koşullarında ilk kez kullanıldığının altını çizdi.Ukraynalı güçlerin, önemli personel ve teçhizat kaybına rağmen ABD ve müttefiklerinden aldığı tam teşekküllü askeri yardımın artırılması ve seferberlik faaliyetlerinin yürütülmesi sayesinde direnişini sürdürdüğüne dikkat çeken Gerasimov, NATO'nun eylemlerinin sadece gerilimi tırmandırdığını ve Rusya-NATO temas hattındaki güvenlik seviyesini düşürdüğünü vurguladı.
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rusya, ukrayna, ukrayna genelkurmay başkanlığı
rusya, ukrayna, ukrayna genelkurmay başkanlığı

Rusya Genelkurmay Başkanı: Ordumuz, Donetsk'teki operasyonları tamamlamaya odaklandı

19:24 22.12.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, özel askeri harekat bölgesindeki cephe hattında durumun istikrara kavuştuğunu ve Rusya ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) operasyonları tamamlamaya odaklandığını söyledi.
Yabancı ülkelerin askeri ataşelerine brifing veren Gerasimov, "Şu anda temas hattı 815 km'nin üzerine çıktı. Birliklerin muharebe yeteneklerini geliştirmek için yürütülen faaliyetler dikkate alındığında, cephe hattındaki durum istikrara kavuşturuldu. Rus güçlerinin ana çabaları DHC topraklarını kontrol altına almaya yoğunlaştırıldı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki kritik öneme sahip ulaşım ve enerji tesislerini, yakıt, füze, mühimmat, silah ve teçhizat depolama noktalarını vurmaya devam ettiğini belirten Gerasimov, hipersonik füzelerin muharebe koşullarında ilk kez kullanıldığının altını çizdi.

Ukraynalı güçlerin, önemli personel ve teçhizat kaybına rağmen ABD ve müttefiklerinden aldığı tam teşekküllü askeri yardımın artırılması ve seferberlik faaliyetlerinin yürütülmesi sayesinde direnişini sürdürdüğüne dikkat çeken Gerasimov, NATO'nun eylemlerinin sadece gerilimi tırmandırdığını ve Rusya-NATO temas hattındaki güvenlik seviyesini düşürdüğünü vurguladı.
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