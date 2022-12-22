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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/rusya-disisleri-rus-amonyak-tedarikinin-yeniden-baslamasi-kiev-tarafindan--engelleniyor-1064885626.html
Rusya Dışişleri: Rus amonyak tedarikinin yeniden başlaması Kiev tarafından engelleniyor
Rusya Dışişleri: Rus amonyak tedarikinin yeniden başlaması Kiev tarafından engelleniyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus amonyak tedarikinin yeniden başlamasının Kiev tarafından engellendiğini bildirdi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T21:31+0300
2022-12-22T21:31+0300
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
tedarik
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl anlaşması kapsamında Rus amonyak tedarikinin yeniden başlamasının Ukrayna tarafından engellendiği belirtildi.Açıklamada, “Amonyak tedarikinin yeniden başlamasını sadece ve sadece Kiev engelliyor. Yılda 150 milyon insanın beslenmesi için yeterli olan 25 milyon ton gübre üretebilecek 7 milyon ton hammadde söz konusu” denildi.Açıklamada ayrıca, “Bu tür örnekler, aslında kimin yalnızca küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında engel teşkil etmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni-sömürgeci ve bencil hedefler peşinde koşarak gübre de dahil olmak üzere Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin ihtiyaçları üzerine spekülasyonlar yaptığını açıkça gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
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rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, tedarik
rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, tedarik

Rusya Dışişleri: Rus amonyak tedarikinin yeniden başlaması Kiev tarafından engelleniyor

21:31 22.12.2022
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus amonyak tedarikinin yeniden başlamasının Kiev tarafından engellendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl anlaşması kapsamında Rus amonyak tedarikinin yeniden başlamasının Ukrayna tarafından engellendiği belirtildi.
Açıklamada, “Amonyak tedarikinin yeniden başlamasını sadece ve sadece Kiev engelliyor. Yılda 150 milyon insanın beslenmesi için yeterli olan 25 milyon ton gübre üretebilecek 7 milyon ton hammadde söz konusu” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Bu tür örnekler, aslında kimin yalnızca küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında engel teşkil etmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni-sömürgeci ve bencil hedefler peşinde koşarak gübre de dahil olmak üzere Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin ihtiyaçları üzerine spekülasyonlar yaptığını açıkça gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
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