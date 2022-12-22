https://sputniknews.com.tr/20221222/rusya-disisleri-rus-amonyak-tedarikinin-yeniden-baslamasi-kiev-tarafindan--engelleniyor-1064885626.html

Rusya Dışişleri: Rus amonyak tedarikinin yeniden başlaması Kiev tarafından engelleniyor

Rusya Dışişleri: Rus amonyak tedarikinin yeniden başlaması Kiev tarafından engelleniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus amonyak tedarikinin yeniden başlamasının Kiev tarafından engellendiğini bildirdi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye

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2022-12-22T21:31+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

tedarik

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl anlaşması kapsamında Rus amonyak tedarikinin yeniden başlamasının Ukrayna tarafından engellendiği belirtildi.Açıklamada, “Amonyak tedarikinin yeniden başlamasını sadece ve sadece Kiev engelliyor. Yılda 150 milyon insanın beslenmesi için yeterli olan 25 milyon ton gübre üretebilecek 7 milyon ton hammadde söz konusu” denildi.Açıklamada ayrıca, “Bu tür örnekler, aslında kimin yalnızca küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında engel teşkil etmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni-sömürgeci ve bencil hedefler peşinde koşarak gübre de dahil olmak üzere Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin ihtiyaçları üzerine spekülasyonlar yaptığını açıkça gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

ukrayna

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rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, tedarik