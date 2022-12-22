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Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı: İHA’lar için frekans tahsis edilebilir
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı: İHA’lar için frekans tahsis edilebilir
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın insansız hava araçlarıyla iletişim için radyo frekanslarının tahsisi konusunda bir çalışma grubu oluşturmayı planladığı... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T19:03+0300
2022-12-22T19:04+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dijital Kalkınma Bakanlığı’na bağlı Radyo Frekansları Devlet Komisyonu’nun, insansız hava araçlarıyla (İHA) iletişim için radyo frekanslarının tahsisi konusunda bir çalışma grubu oluşturmayı planladığı belirtildi.Açıklamada, frekansların belirlenmesi konusunun bir sonraki toplantıda ele alınacağı, ancak ‘belirli diyapazon’ tahsisi konusunun şu anda görüşülmeyeceği kaydedildi.İHA geliştiricilerinin çıkarlarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından temsil edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, radyo frekanslarının kullanımının yasal düzenlemesinden Federal Havacılık Kurumu’nun (Rosaviatsiya) sorumlu olacağı vurgulandı.Radyo Frekansları Devlet Komisyonu’nun 1.7-1.8 GHz frekanslarını kullanma olasılığının bulunduğu, şu anda İHA'larla iletişim için ‘diğer kitle iletişim teknolojilerinden’ alınan frekansların kullanıldığı belirtildi.
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rusya, iha, frekans
rusya, iha, frekans

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı: İHA’lar için frekans tahsis edilebilir

19:03 22.12.2022 (güncellendi: 19:04 22.12.2022)
© SputnikRusya'nın Orion İHA’sı
Rusya'nın Orion İHA’sı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
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Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın insansız hava araçlarıyla iletişim için radyo frekanslarının tahsisi konusunda bir çalışma grubu oluşturmayı planladığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dijital Kalkınma Bakanlığı’na bağlı Radyo Frekansları Devlet Komisyonu’nun, insansız hava araçlarıyla (İHA) iletişim için radyo frekanslarının tahsisi konusunda bir çalışma grubu oluşturmayı planladığı belirtildi.
Açıklamada, frekansların belirlenmesi konusunun bir sonraki toplantıda ele alınacağı, ancak ‘belirli diyapazon’ tahsisi konusunun şu anda görüşülmeyeceği kaydedildi.
İHA geliştiricilerinin çıkarlarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından temsil edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, radyo frekanslarının kullanımının yasal düzenlemesinden Federal Havacılık Kurumu’nun (Rosaviatsiya) sorumlu olacağı vurgulandı.
Radyo Frekansları Devlet Komisyonu’nun 1.7-1.8 GHz frekanslarını kullanma olasılığının bulunduğu, şu anda İHA'larla iletişim için ‘diğer kitle iletişim teknolojilerinden’ alınan frekansların kullanıldığı belirtildi.
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