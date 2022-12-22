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https://sputniknews.com.tr/20221222/rusya-devlet-baskani-putin-milyarder-ruben-vardanyani-rus-vatandasligindan-cikardi-1064887190.html
Rusya Devlet Başkanı Putin, milyarder Ruben Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıkardı
Rusya Devlet Başkanı Putin, milyarder Ruben Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıkardı
Rusya lideri Vladimir Putin, sonbaharda Dağlık Karabağ’a giderek tanınmamış cumhuriyette başbakanlık koltuğuna oturan milyarder Ruben Vardanyan'ın Rus... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T22:14+0300
2022-12-22T22:14+0300
dünya
dağlık karabağ
ermenistan
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile iş insanı Ruben Vardanyan'ın Rus vatandaşlığından çıkma talebini kabul etti.Vardanyan, geçen eylül ayında Rus vatandaşlığından vazgeçme başvurusunda bulunmuş ve ‘kriz zamanında halkının yanında olması gerektiğini’ gerekçe göstererek Dağlık Karabağ’a gitmişti. Kasım başlarında Vardanyan, tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden fakat Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ’da başbakan olmuştu.
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dağlık karabağ, ermenistan, rusya
dağlık karabağ, ermenistan, rusya

Rusya Devlet Başkanı Putin, milyarder Ruben Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıkardı

22:14 22.12.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinRuben Vardanyan
Ruben Vardanyan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
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Rusya lideri Vladimir Putin, sonbaharda Dağlık Karabağ’a giderek tanınmamış cumhuriyette başbakanlık koltuğuna oturan milyarder Ruben Vardanyan'ın Rus vatandaşlığından çıkma talebini kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile iş insanı Ruben Vardanyan'ın Rus vatandaşlığından çıkma talebini kabul etti.
Vardanyan, geçen eylül ayında Rus vatandaşlığından vazgeçme başvurusunda bulunmuş ve ‘kriz zamanında halkının yanında olması gerektiğini’ gerekçe göstererek Dağlık Karabağ’a gitmişti. Kasım başlarında Vardanyan, tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden fakat Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ’da başbakan olmuştu.
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