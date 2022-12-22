https://sputniknews.com.tr/20221222/rusya-devlet-baskani-putin-milyarder-ruben-vardanyani-rus-vatandasligindan-cikardi-1064887190.html
Rusya Devlet Başkanı Putin, milyarder Ruben Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıkardı
Rusya Devlet Başkanı Putin, milyarder Ruben Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıkardı
Rusya lideri Vladimir Putin, sonbaharda Dağlık Karabağ’a giderek tanınmamış cumhuriyette başbakanlık koltuğuna oturan milyarder Ruben Vardanyan'ın Rus... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T22:14+0300
2022-12-22T22:14+0300
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dağlık karabağ
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile iş insanı Ruben Vardanyan'ın Rus vatandaşlığından çıkma talebini kabul etti.Vardanyan, geçen eylül ayında Rus vatandaşlığından vazgeçme başvurusunda bulunmuş ve ‘kriz zamanında halkının yanında olması gerektiğini’ gerekçe göstererek Dağlık Karabağ’a gitmişti. Kasım başlarında Vardanyan, tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden fakat Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ’da başbakan olmuştu.
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dağlık karabağ, ermenistan, rusya
dağlık karabağ, ermenistan, rusya
Rusya Devlet Başkanı Putin, milyarder Ruben Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıkardı
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Rusya lideri Vladimir Putin, sonbaharda Dağlık Karabağ’a giderek tanınmamış cumhuriyette başbakanlık koltuğuna oturan milyarder Ruben Vardanyan'ın Rus vatandaşlığından çıkma talebini kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile iş insanı Ruben Vardanyan'ın Rus vatandaşlığından çıkma talebini kabul etti.
Vardanyan, geçen eylül ayında Rus vatandaşlığından vazgeçme başvurusunda bulunmuş ve ‘kriz zamanında halkının yanında olması gerektiğini’ gerekçe göstererek Dağlık Karabağ’a gitmişti. Kasım başlarında Vardanyan, tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden fakat Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ’da başbakan olmuştu.