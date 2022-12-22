https://sputniknews.com.tr/20221222/rusya-devlet-baskani-putin-milyarder-ruben-vardanyani-rus-vatandasligindan-cikardi-1064887190.html

Rusya Devlet Başkanı Putin, milyarder Ruben Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıkardı

Rusya Devlet Başkanı Putin, milyarder Ruben Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıkardı

Rusya lideri Vladimir Putin, sonbaharda Dağlık Karabağ’a giderek tanınmamış cumhuriyette başbakanlık koltuğuna oturan milyarder Ruben Vardanyan'ın Rus... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T22:14+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile iş insanı Ruben Vardanyan'ın Rus vatandaşlığından çıkma talebini kabul etti.Vardanyan, geçen eylül ayında Rus vatandaşlığından vazgeçme başvurusunda bulunmuş ve ‘kriz zamanında halkının yanında olması gerektiğini’ gerekçe göstererek Dağlık Karabağ’a gitmişti. Kasım başlarında Vardanyan, tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden fakat Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ’da başbakan olmuştu.

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