https://sputniknews.com.tr/20221222/rus-buyukelci-yerhov-dunya-ekonomisinin-odagi-avrupa-atlantikten-avrasyaya-kaymaya-devam-ediyor-1064865640.html

Rus Büyükelçi Yerhov: Dünya ekonomisinin odağı Avrupa-Atlantik'ten Avrasya'ya kaymaya devam ediyor

Rus Büyükelçi Yerhov: Dünya ekonomisinin odağı Avrupa-Atlantik'ten Avrasya'ya kaymaya devam ediyor

Ankara’da düzenlenen “Avrasya’daki Entegrasyon Süreçleri Bağlamında Rus-Türk İşbirliği” konferansında konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, “Dünya... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T11:54+0300

2022-12-22T11:54+0300

2022-12-22T11:54+0300

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rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

aleksey yerhov

çağrı erhan

ankara üniversitesi

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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türk-Rus işbirliği açısından önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 22 Aralık’ta Mülkiye Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen “Avrasya’daki Entegrasyon Süreçleri Bağlamında Rus-Türk İşbirliği” konferansında konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bu konferansın Türk-Rus işbirliğine katkı sağlayacağını ifade etti. Yerhov, konuşmasında şunlara değindi:‘ŞİÖ ve BRICS çok taraflı bir diplomasi modelidir’“Avrasya'da yeni ilkelere dayalı, karşılıklı yarar sağlayan, eşit ortaklığın çarpıcı bir örneği, Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) faaliyetleridir” diye devam eden Yerhov, şöyle devam etti:‘Küreselleşme sürecinin yerini bölgesel entegrasyon aldı’Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sekreterliği Başkan Yardımcısı Fedor Chernitsyn de “Küreselleşme sürecinin yerini, bölgeselleşme, bölgesel entegrasyon aldı. Artan kaynak kıtlığı, malların üretim ve satış pazarları için mücadele, teslim yollarının rekabetinin arka planında, dünya makrobölgelere bölünüyor” dedi ve şunları ekledi:“Gördüğüm kadarıyla Türkiye, Rusya gibi kendini tanımlama, ortak bir Avrupa evi yanılsamasıyla vedalaşma ve bu yüzyıllığına uygun kalkınma modelini arama içindedir” diye devam eden Chernitsyn, “Rusya gibi Türkiye de, egemenliğini güçlendiriyor ve Türk Devletleri Teşkilatı adlı entegrasyon girişimini sunuyor. Genel olarak, iki ülkemiz arasında göründüğünden çok daha fazla ortak noktası var. Rusya ve Türkiye, benzer bir tarihsel kaderi olan, her ikisi de kendi kendine yeten, gelişen Avrasya devletidir” ifadelerini kullandı.‘Türk-Rus Toplumsal Forumu’nu artık bu yıl gerçekleştirmek zorundayız’Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eğitim ve Bilim Komitesi Eşbaşkanı Prof. Dr. Çağrı Erhan da “Türk-Rus ilişkileri sadece siyasi değil ekonomiden eğitime geniş bir yelpazeye sahip gelişen bir ilişki yumağıdır” ifadelerini kullandı.Türkiye ve Rusya arasında 2013’te TBMM ve Duma himayelerinde Türk-Rus Toplumsal Forumu kurulduğunu hatırlatan Erhan, “Türk-Rus ilişkilerinin seyri ne olursa olsun biz işbirliğimizin etkilenmemesini istiyoruz. Bildiğiniz üzer Türk-Rus ilişkileri bazen çok hızlı yükseliyor bazen de çok hızlı düşüyor. Bizler üniversiteler olarak sürekli gelişmesini istiyoruz. Eğitim kurumları arasında öyle bir ilişki kurulmalı ki bu hiçbir şeyden etkilenmesin. Türk-Rus Toplumsal Forumu’nu artık bu yıl gerçekleştirmek zorundayız. Bu kapsamda Erasmus programı başta olmak üzere çeşitli imkanlardan yararlanmak üzere değiş tokuşa hız vermek istiyoruz. K12 olarak bilinen ilkokuldan liseye kadar eğitimde de Rusya ile işbirliği içinde olmalıyız. Çocuklarımız birbirini daha genç yaşlardan itibaren tanımaya başlamalılar” ifadelerini kullandı.Erhan, “Türk Rus Toplumsal Forumu tanıtım seferberliği başlamalıdır. Yapılan her şeyin Türk ve Rus toplumları tarafından bilinmesi gerekiyor” diye de ekledi.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik ise Türk-Rus ilişkilerinin sadece iki ülkeye dair değil gerek bölgesel gerek küresel sonuçlarının da olduğunu aktardı. Çelik, bu açıdan konferansın büyük önem taşıdığını ifade etti.Etkinlik gün boyu çeşitli oturumlarla devam etti.

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türkiye, rusya, avrasya, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, çağrı erhan, ankara üniversitesi