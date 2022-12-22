https://sputniknews.com.tr/20221222/rus-buyukelci-yerhov-dunya-ekonomisinin-odagi-avrupa-atlantikten-avrasyaya-kaymaya-devam-ediyor-1064865640.html
Rus Büyükelçi Yerhov: Dünya ekonomisinin odağı Avrupa-Atlantik'ten Avrasya'ya kaymaya devam ediyor
Rus Büyükelçi Yerhov: Dünya ekonomisinin odağı Avrupa-Atlantik'ten Avrasya'ya kaymaya devam ediyor
Ankara’da düzenlenen “Avrasya’daki Entegrasyon Süreçleri Bağlamında Rus-Türk İşbirliği” konferansında konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, “Dünya... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T11:54+0300
2022-12-22T11:54+0300
2022-12-22T11:54+0300
görüş
türkiye
rusya
avrasya
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
aleksey yerhov
çağrı erhan
ankara üniversitesi
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türk-Rus işbirliği açısından önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 22 Aralık’ta Mülkiye Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen “Avrasya’daki Entegrasyon Süreçleri Bağlamında Rus-Türk İşbirliği” konferansında konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bu konferansın Türk-Rus işbirliğine katkı sağlayacağını ifade etti. Yerhov, konuşmasında şunlara değindi:‘ŞİÖ ve BRICS çok taraflı bir diplomasi modelidir’“Avrasya'da yeni ilkelere dayalı, karşılıklı yarar sağlayan, eşit ortaklığın çarpıcı bir örneği, Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) faaliyetleridir” diye devam eden Yerhov, şöyle devam etti:‘Küreselleşme sürecinin yerini bölgesel entegrasyon aldı’Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sekreterliği Başkan Yardımcısı Fedor Chernitsyn de “Küreselleşme sürecinin yerini, bölgeselleşme, bölgesel entegrasyon aldı. Artan kaynak kıtlığı, malların üretim ve satış pazarları için mücadele, teslim yollarının rekabetinin arka planında, dünya makrobölgelere bölünüyor” dedi ve şunları ekledi:“Gördüğüm kadarıyla Türkiye, Rusya gibi kendini tanımlama, ortak bir Avrupa evi yanılsamasıyla vedalaşma ve bu yüzyıllığına uygun kalkınma modelini arama içindedir” diye devam eden Chernitsyn, “Rusya gibi Türkiye de, egemenliğini güçlendiriyor ve Türk Devletleri Teşkilatı adlı entegrasyon girişimini sunuyor. Genel olarak, iki ülkemiz arasında göründüğünden çok daha fazla ortak noktası var. Rusya ve Türkiye, benzer bir tarihsel kaderi olan, her ikisi de kendi kendine yeten, gelişen Avrasya devletidir” ifadelerini kullandı.‘Türk-Rus Toplumsal Forumu’nu artık bu yıl gerçekleştirmek zorundayız’Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eğitim ve Bilim Komitesi Eşbaşkanı Prof. Dr. Çağrı Erhan da “Türk-Rus ilişkileri sadece siyasi değil ekonomiden eğitime geniş bir yelpazeye sahip gelişen bir ilişki yumağıdır” ifadelerini kullandı.Türkiye ve Rusya arasında 2013’te TBMM ve Duma himayelerinde Türk-Rus Toplumsal Forumu kurulduğunu hatırlatan Erhan, “Türk-Rus ilişkilerinin seyri ne olursa olsun biz işbirliğimizin etkilenmemesini istiyoruz. Bildiğiniz üzer Türk-Rus ilişkileri bazen çok hızlı yükseliyor bazen de çok hızlı düşüyor. Bizler üniversiteler olarak sürekli gelişmesini istiyoruz. Eğitim kurumları arasında öyle bir ilişki kurulmalı ki bu hiçbir şeyden etkilenmesin. Türk-Rus Toplumsal Forumu’nu artık bu yıl gerçekleştirmek zorundayız. Bu kapsamda Erasmus programı başta olmak üzere çeşitli imkanlardan yararlanmak üzere değiş tokuşa hız vermek istiyoruz. K12 olarak bilinen ilkokuldan liseye kadar eğitimde de Rusya ile işbirliği içinde olmalıyız. Çocuklarımız birbirini daha genç yaşlardan itibaren tanımaya başlamalılar” ifadelerini kullandı.Erhan, “Türk Rus Toplumsal Forumu tanıtım seferberliği başlamalıdır. Yapılan her şeyin Türk ve Rus toplumları tarafından bilinmesi gerekiyor” diye de ekledi.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik ise Türk-Rus ilişkilerinin sadece iki ülkeye dair değil gerek bölgesel gerek küresel sonuçlarının da olduğunu aktardı. Çelik, bu açıdan konferansın büyük önem taşıdığını ifade etti.Etkinlik gün boyu çeşitli oturumlarla devam etti.
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
türkiye, rusya, avrasya, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, çağrı erhan, ankara üniversitesi
türkiye, rusya, avrasya, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, aleksey yerhov, çağrı erhan, ankara üniversitesi
Rus Büyükelçi Yerhov: Dünya ekonomisinin odağı Avrupa-Atlantik'ten Avrasya'ya kaymaya devam ediyor
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Ankara’da düzenlenen “Avrasya’daki Entegrasyon Süreçleri Bağlamında Rus-Türk İşbirliği” konferansında konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, “Dünya ekonomisinin ve siyasetin odağı Avrupa-Atlantik'ten Avrasya'ya kaymaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türk-Rus işbirliği açısından önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
22 Aralık’ta Mülkiye Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen “Avrasya’daki Entegrasyon Süreçleri Bağlamında Rus-Türk İşbirliği” konferansında konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bu konferansın Türk-Rus işbirliğine katkı sağlayacağını ifade etti. Yerhov, konuşmasında şunlara değindi:
“Avrasya'da iyi komşuluğa ve jeopolitik işbirliğine, süper kıtamızın tüm ülkelerinin ulusal kalkınma sorunlarını eşi görülmemiş derecedeki zor uluslararası ortamda çözmek zorunda kaldığı şu anda özellikle ihtiyaç duyulmaktadır. Artan türbülansın ana nedeni, sözde 'kolektif Batı'nın tüm doğru ve yanlışlarıyla uluslararası arenadaki hakimiyetini sürdürme konusundaki inatçı arzusudur, ancak bu hakimiyet giderek azalmaktadır. Yeni ‘güç merkezleri’, yeni bölgesel ve bölgeler arası entegrasyon birlikleri oluşturuluyor ve çok kutuplu bir dünya oluşturmanın nesnel süreci hızlanıyor. Yeni bağımsız ekonomik büyüme, mali güç, siyasi nüfuz merkezlerinin konumlarının güçlenmesini yavaşlatmak imkansızdır ve bugün Avrasya’da bunların ortaya çıkışına tanık oluyoruz. Dünya ekonomisinin ve siyasetin odağı Avrupa-Atlantik'ten Avrasya'ya kaymaya devam ediyor. Batı, BM Şartı'nın ruhuna aykırı olarak hegemonyasını çılgınca sürdürmeye çalışırken, dünya toplumunu kendi diktasına boyun eğdirmek için şantajlara, doğrudan tehditlere ve ültimatomlara başvurmaya çalışırken, Avrasya'da ise, abartmadan söylüyorum, stratejik önem taşıyan nesnel süreçler gelişmektedir. Kıtadaki ülkeler, kalkınma modellerini, dış ortakları seçme ve karşılıklı olarak zenginleştirici entegrasyon projelerine katılma konusunda artık gerçek bir özgürlüğe sahiptir. Günümüzde dışarıdan olumsuz, suni, caydırıcı etkiye maruz kalmayan biçimlerde etkileşime geçiş ile ilgili görevlerin gündeme gelmesi tesadüf değildir. Bu aynı zamanda dolar ve avroya alternatif para birimlerinde karşılıklı anlaşmaların artan eğiliminde de kendini gösteriyor.”
‘ŞİÖ ve BRICS çok taraflı bir diplomasi modelidir’
“Avrasya'da yeni ilkelere dayalı, karşılıklı yarar sağlayan, eşit ortaklığın çarpıcı bir örneği, Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) faaliyetleridir” diye devam eden Yerhov, şöyle devam etti:
“ŞİÖ ve BRICS çok taraflı bir diplomasi modelidir. Bu çerçevede, farklı siyasi ve ekonomik sistemlere, farklı değerlere ve medeniyet platformlarına sahip ülkeler, çeşitli alanlarda etkin bir şekilde işbirliği yapıyor. ŞİÖ ailesinin hâlihazırda Türkiye dahil 18 üye devleti, gözlemcisi ve diyalog ortağı bulunuyor. ŞİÖ ile ilişkilerini güçlendirmek ve resmileştirmek isteyen ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Avrasya entegrasyon süreçlerinden bahsederken, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Bir Kuşak Bir Yol projesi de çoğu Avrasya ülkesinin ulusal kalkınma stratejileri ile uyumlu olmasıyla önem taşıyor. “
‘Küreselleşme sürecinin yerini bölgesel entegrasyon aldı’
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sekreterliği Başkan Yardımcısı Fedor Chernitsyn de “Küreselleşme sürecinin yerini, bölgeselleşme, bölgesel entegrasyon aldı. Artan kaynak kıtlığı, malların üretim ve satış pazarları için mücadele, teslim yollarının rekabetinin arka planında, dünya makrobölgelere bölünüyor” dedi ve şunları ekledi:
“Avrasya’nın egemen devletlerinde gelecek dünya düzenine ilişkin kendi vizyonları doğuyor. Bunların ortak paydası, bunların hepsi entegrasyona, gayretleri birleşmesine, milli kalkınma modellerine saygıyla, birbirinin içişlerine müdahale olmaksızın barışçıl sürdürülebilir kalkınmaya dayanıyor. Avrasya kıtasında iki yüzden fazla halkın barışçıl sürdürülebilir kalkınmasını sağlayan Rusya, Avrasya entegrasyon projesini ortaya atıyor. 2014 yılında Rusya Federasyonu, Belarus ve Kazakistan'dan ortaklarla birlikte Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kuruldu. 2015 yılında Ermenistan ve Kırgızistan, AEB’ye tam üyelik aldı. Yine 2015 yılında, Rusya ve Çin liderleri, AEB ile Kuşak ve Yol'un inşasının bağlantısı konusundaki işbirliği hakkında ortak bildiri imzaladılar. Daha geniş ölçekte bizim ülkemiz Büyük Avrasya’nın oluşturmasından yanadır. Onu halkların kalkınma modellerinin, kültürlerinin ve geleneklerinin çeşitliliğini dikkate alarak, egemen ülkeler ve entegrasyon dernekleri arasındaki işbirliği olarak görüyoruz.”
“Gördüğüm kadarıyla Türkiye, Rusya gibi kendini tanımlama, ortak bir Avrupa evi yanılsamasıyla vedalaşma ve bu yüzyıllığına uygun kalkınma modelini arama içindedir” diye devam eden Chernitsyn, “Rusya gibi Türkiye de, egemenliğini güçlendiriyor ve Türk Devletleri Teşkilatı adlı entegrasyon girişimini sunuyor. Genel olarak, iki ülkemiz arasında göründüğünden çok daha fazla ortak noktası var. Rusya ve Türkiye, benzer bir tarihsel kaderi olan, her ikisi de kendi kendine yeten, gelişen Avrasya devletidir” ifadelerini kullandı.
‘Türk-Rus Toplumsal Forumu’nu artık bu yıl gerçekleştirmek zorundayız’
Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eğitim ve Bilim Komitesi Eşbaşkanı Prof. Dr. Çağrı Erhan da “Türk-Rus ilişkileri sadece siyasi değil ekonomiden eğitime geniş bir yelpazeye sahip gelişen bir ilişki yumağıdır” ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Rusya arasında 2013’te TBMM ve Duma himayelerinde Türk-Rus Toplumsal Forumu kurulduğunu hatırlatan Erhan, “Türk-Rus ilişkilerinin seyri ne olursa olsun biz işbirliğimizin etkilenmemesini istiyoruz. Bildiğiniz üzer Türk-Rus ilişkileri bazen çok hızlı yükseliyor bazen de çok hızlı düşüyor. Bizler üniversiteler olarak sürekli gelişmesini istiyoruz. Eğitim kurumları arasında öyle bir ilişki kurulmalı ki bu hiçbir şeyden etkilenmesin. Türk-Rus Toplumsal Forumu’nu artık bu yıl gerçekleştirmek zorundayız. Bu kapsamda Erasmus programı başta olmak üzere çeşitli imkanlardan yararlanmak üzere değiş tokuşa hız vermek istiyoruz. K12 olarak bilinen ilkokuldan liseye kadar eğitimde de Rusya ile işbirliği içinde olmalıyız. Çocuklarımız birbirini daha genç yaşlardan itibaren tanımaya başlamalılar” ifadelerini kullandı.
Erhan, “Türk Rus Toplumsal Forumu tanıtım seferberliği başlamalıdır. Yapılan her şeyin Türk ve Rus toplumları tarafından bilinmesi gerekiyor” diye de ekledi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik ise Türk-Rus ilişkilerinin sadece iki ülkeye dair değil gerek bölgesel gerek küresel sonuçlarının da olduğunu aktardı. Çelik, bu açıdan konferansın büyük önem taşıdığını ifade etti.
Etkinlik gün boyu çeşitli oturumlarla devam etti.