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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/rosatom-hanhikivi-1-nukleer-enerji-santrali-icin-helsinkiden-tazminat-talep-edecek-1064884106.html
Rosatom, Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali için Helsinki'den tazminat talep edecek
Rosatom, Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali için Helsinki'den tazminat talep edecek
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali’nin inşaat sözleşmesinin feshinden dolayı Helsinki'den tazminat talep edeceklerini belirtti. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T20:22+0300
2022-12-22T20:23+0300
avrupa'da enerji krizi
rosatom
helsinki
nükleer
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Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Rosatom'un Finlandiya’daki Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali’nin inşaat sözleşmesinin feshinden kaynaklanan zararlar için Helsinki'den tazminat talep etme hakkını kesinlikle kullanacağını söyledi.Nükleer endüstrinin yıl boyunca yaptığı çalışmaların sonuçlarının ele alındığı toplantıda konuşan Lihaçev, Finlandiya nükleer enerji şirketi Fennovoima’nın Rosatom ile yaptığı Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali anlaşmasını feshetmesini hukuka aykırı bulan Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun son kararının Rosatom'a tazminat talep etme hakkı verdiğini belirterek, “Bu hakkı kesinlikle kullanacağız” dedi.
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rosatom, helsinki, nükleer
rosatom, helsinki, nükleer

Rosatom, Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali için Helsinki'den tazminat talep edecek

20:22 22.12.2022 (güncellendi: 20:23 22.12.2022)
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Rosatom - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
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Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali’nin inşaat sözleşmesinin feshinden dolayı Helsinki'den tazminat talep edeceklerini belirtti.
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Rosatom'un Finlandiya’daki Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali’nin inşaat sözleşmesinin feshinden kaynaklanan zararlar için Helsinki'den tazminat talep etme hakkını kesinlikle kullanacağını söyledi.
Nükleer endüstrinin yıl boyunca yaptığı çalışmaların sonuçlarının ele alındığı toplantıda konuşan Lihaçev, Finlandiya nükleer enerji şirketi Fennovoima’nın Rosatom ile yaptığı Hanhikivi-1 Nükleer Enerji Santrali anlaşmasını feshetmesini hukuka aykırı bulan Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun son kararının Rosatom'a tazminat talep etme hakkı verdiğini belirterek, “Bu hakkı kesinlikle kullanacağız” dedi.
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