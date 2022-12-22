https://sputniknews.com.tr/20221222/putin-ozel-operasyon-bolgesindeki-gonulluler-bircok-gence-ornek-teskil-ediyor-1064881328.html

Putin: Özel operasyon bölgesindeki gönüllüler birçok gence örnek teşkil ediyor

Putin: Özel operasyon bölgesindeki gönüllüler birçok gence örnek teşkil ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri operasyonun devam ettiği bölgedeki insanlara yardım eden gönüllülerin birçok Rus genci için örnek teşkil... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T18:16+0300

2022-12-22T18:16+0300

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ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

ukrayna krizi

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Rusya Devlet Konseyi’nin oturumunda konuşan Rusya lideri Putin, özel askeri operasyonun devam ettiği bölgedeki insanlara yardım eden gönüllülerin birçok Rus genci için örnek teşkil ettiğini söyledi.Özellikle askerleri ve ailelerini destekleyen, ‘tam anlamıyla kalbin çağrısı üzerine bazen sağlıklarını ve hayatlarını dahi riske atarak, özel askeri operasyon bölgesinde sivillere yardım eden’ gönüllülere dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Böylesine hassas ve cesur (bu kelimeyi kullanmaktan çekinmiyorum) cesur gençleri şüphesiz ülkemizde yaşayan birçok gence örnek teşkil ediyor.”Putin’den hükümete, yaptırım uygulanan kişilerle işlemlere onay verme izniRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, Rusya’nın yaptırım uyguladığı kişilerle işlermler için geçici izinler verme yetkisini sağlayan kararı imzaladı.Putin’in imzaladığı kararla, “Bazı ülke ve uluslararası kuruluşların hasımca eylemleriyle bağlantılı olarak misilleme amaçlı özel ekonomik önlemlerin uygulanması” ile ilgili karara değişiklik yapılıyor.22 Aralık 2022 tarihli kararda, “Rusya Federasyonu Hükümeti’ne, yaptırım altındaki kişilerle belirli işlemler (operasyonlar, eylemler) için geçici izin verme yetkisinin tanınmasına karar verildi” ifadesine yer verildi.

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