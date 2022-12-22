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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221222/putin-ozel-operasyon-bolgesindeki-gonulluler-bircok-gence-ornek-teskil-ediyor-1064881328.html
Putin: Özel operasyon bölgesindeki gönüllüler birçok gence örnek teşkil ediyor
Putin: Özel operasyon bölgesindeki gönüllüler birçok gence örnek teşkil ediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri operasyonun devam ettiği bölgedeki insanlara yardım eden gönüllülerin birçok Rus genci için örnek teşkil... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T18:16+0300
2022-12-22T18:16+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
ukrayna krizi
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Rusya Devlet Konseyi’nin oturumunda konuşan Rusya lideri Putin, özel askeri operasyonun devam ettiği bölgedeki insanlara yardım eden gönüllülerin birçok Rus genci için örnek teşkil ettiğini söyledi.Özellikle askerleri ve ailelerini destekleyen, ‘tam anlamıyla kalbin çağrısı üzerine bazen sağlıklarını ve hayatlarını dahi riske atarak, özel askeri operasyon bölgesinde sivillere yardım eden’ gönüllülere dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Böylesine hassas ve cesur (bu kelimeyi kullanmaktan çekinmiyorum) cesur gençleri şüphesiz ülkemizde yaşayan birçok gence örnek teşkil ediyor.”Putin’den hükümete, yaptırım uygulanan kişilerle işlemlere onay verme izniRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, Rusya’nın yaptırım uyguladığı kişilerle işlermler için geçici izinler verme yetkisini sağlayan kararı imzaladı.Putin’in imzaladığı kararla, “Bazı ülke ve uluslararası kuruluşların hasımca eylemleriyle bağlantılı olarak misilleme amaçlı özel ekonomik önlemlerin uygulanması” ile ilgili karara değişiklik yapılıyor.22 Aralık 2022 tarihli kararda, “Rusya Federasyonu Hükümeti’ne, yaptırım altındaki kişilerle belirli işlemler (operasyonlar, eylemler) için geçici izin verme yetkisinin tanınmasına karar verildi” ifadesine yer verildi.
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vladimir putin, rusya, ukrayna krizi
vladimir putin, rusya, ukrayna krizi

Putin: Özel operasyon bölgesindeki gönüllüler birçok gence örnek teşkil ediyor

18:16 22.12.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri operasyonun devam ettiği bölgedeki insanlara yardım eden gönüllülerin birçok Rus genci için örnek teşkil ettiğini belirtti.
Rusya Devlet Konseyi’nin oturumunda konuşan Rusya lideri Putin, özel askeri operasyonun devam ettiği bölgedeki insanlara yardım eden gönüllülerin birçok Rus genci için örnek teşkil ettiğini söyledi.
Özellikle askerleri ve ailelerini destekleyen, ‘tam anlamıyla kalbin çağrısı üzerine bazen sağlıklarını ve hayatlarını dahi riske atarak, özel askeri operasyon bölgesinde sivillere yardım eden’ gönüllülere dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Böylesine hassas ve cesur (bu kelimeyi kullanmaktan çekinmiyorum) cesur gençleri şüphesiz ülkemizde yaşayan birçok gence örnek teşkil ediyor.”

Putin’den hükümete, yaptırım uygulanan kişilerle işlemlere onay verme izni

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, Rusya’nın yaptırım uyguladığı kişilerle işlermler için geçici izinler verme yetkisini sağlayan kararı imzaladı.
Putin’in imzaladığı kararla, “Bazı ülke ve uluslararası kuruluşların hasımca eylemleriyle bağlantılı olarak misilleme amaçlı özel ekonomik önlemlerin uygulanması” ile ilgili karara değişiklik yapılıyor.
22 Aralık 2022 tarihli kararda, “Rusya Federasyonu Hükümeti’ne, yaptırım altındaki kişilerle belirli işlemler (operasyonlar, eylemler) için geçici izin verme yetkisinin tanınmasına karar verildi” ifadesine yer verildi.
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