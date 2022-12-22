Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221222/pfdk-galatasaraya-126-bin-lira-para-cezasi-verdi-1064882753.html
PFDK, Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi
PFDK, Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T19:22+0300
2022-12-22T19:23+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209946_240:0:3760:1980_1920x0_80_0_0_3052a07c63580913603211b408fdd22b.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor'la deplasmanda oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle Galatasaray'a toplamda 126 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209946_680:0:3320:1980_1920x0_80_0_0_3db6b7b71b4ae4754af79f66b00c97e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray

PFDK, Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi

19:22 22.12.2022 (güncellendi: 19:23 22.12.2022)
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© İHA
Abone olTelegram
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor'la deplasmanda oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle Galatasaray'a toplamda 126 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала