https://sputniknews.com.tr/20221222/pfdk-galatasaraya-126-bin-lira-para-cezasi-verdi-1064882753.html

PFDK, Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi

PFDK, Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T19:22+0300

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spor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

galatasaray

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Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor'la deplasmanda oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle Galatasaray'a toplamda 126 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray