https://sputniknews.com.tr/20221222/pfdk-galatasaraya-126-bin-lira-para-cezasi-verdi-1064882753.html
PFDK, Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi
PFDK, Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T19:22+0300
2022-12-22T19:22+0300
2022-12-22T19:23+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray
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Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor'la deplasmanda oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle Galatasaray'a toplamda 126 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray
PFDK, Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi
19:22 22.12.2022 (güncellendi: 19:23 22.12.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'a 126 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor'la deplasmanda oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle Galatasaray'a toplamda 126 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.