https://sputniknews.com.tr/20221222/peskov-ukraynaya-gonderilecek-patriot-sistemleri-rusya-ordusu-icin-mesru-hedef-olacak-1064869444.html
Peskov: Ukrayna'ya gönderilecek Patriot sistemleri, Rusya ordusu için meşru hedef olacak
Peskov: Ukrayna'ya gönderilecek Patriot sistemleri, Rusya ordusu için meşru hedef olacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya sevk etme kararı aldığı Patriot hava savunma sistemlerinin Rusya ordusu için meşru hedef olacağı uyarısında... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T13:26+0300
2022-12-22T13:26+0300
2022-12-22T13:47+0300
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dmitriy peskov
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Basın toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere yaklaşık 1.85 milyar dolarlık ek askeri yardım sağlama kararını eleştiren Peskov, Ukrayna ordusunun kullandığı diğer tüm silahlar gibi Patriot sistemlerinin de Rusya ordusu için meşru hedef olacağını vurguladı.Söz konusu sevkiyatların krizin çözümüne katkı sunmayacağı gibi Rusya'nın özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşmasını da engelleyemeceğinin altını çizen Peskov, maalesef bunların Ukrayna halkının çektiği acıları çok daha uzatacağını belirtti.'Zelenskiy ve Biden'dan gerçek barış çağrıları duymadık'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretini değerlendiren Peskov, Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazır olduğu şeklinde algılanabilecek birkaç cümle bile kullanmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.Peskov, "Zelenskiy'i Donbas'taki meskun konutlara barbarca saldırılar düzenlememesi konusunda uyaracak tek bir kelime de duyulmadı. Kameralar için değil, samimi olarak yapılan gerçek barış çağrıları da duyulmadı" ifadelerini kullandı.'Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü yükümlülüklerini yerine getiriyor'Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki sözlerine yanıt veren Peskov, "Rus barış gücü görev yaptıkları bölgede asayiş ve sükuneti sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve sadece taraflar arasında imzalanan belgelerin ruhuna ve lafzına uygun bir şekilde hareket ediyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221222/biden-ve-zelenskiy-ortak-basin-toplantisinda-konusuyor-1064856931.html
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patriot, rusya, ukrayna, abd, kremlin, dmitriy peskov
patriot, rusya, ukrayna, abd, kremlin, dmitriy peskov
Peskov: Ukrayna'ya gönderilecek Patriot sistemleri, Rusya ordusu için meşru hedef olacak
13:26 22.12.2022 (güncellendi: 13:47 22.12.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya sevk etme kararı aldığı Patriot hava savunma sistemlerinin Rusya ordusu için meşru hedef olacağı uyarısında bulundu.
Basın toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere yaklaşık 1.85 milyar dolarlık ek askeri yardım sağlama kararını eleştiren Peskov, Ukrayna ordusunun kullandığı diğer tüm silahlar gibi Patriot sistemlerinin de Rusya ordusu için meşru hedef olacağını vurguladı.
Söz konusu sevkiyatların krizin çözümüne katkı sunmayacağı gibi Rusya'nın özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşmasını da engelleyemeceğinin altını çizen Peskov, maalesef bunların Ukrayna halkının çektiği acıları çok daha uzatacağını belirtti.
'Zelenskiy ve Biden'dan gerçek barış çağrıları duymadık'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretini değerlendiren Peskov, Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazır olduğu şeklinde algılanabilecek birkaç cümle bile kullanmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.
Peskov, "Zelenskiy'i Donbas'taki meskun konutlara barbarca saldırılar düzenlememesi konusunda uyaracak tek bir kelime de duyulmadı. Kameralar için değil, samimi olarak yapılan gerçek barış çağrıları da duyulmadı" ifadelerini kullandı.
'Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü yükümlülüklerini yerine getiriyor'
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki sözlerine yanıt veren Peskov, "Rus barış gücü görev yaptıkları bölgede asayiş ve sükuneti sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve sadece taraflar arasında imzalanan belgelerin ruhuna ve lafzına uygun bir şekilde hareket ediyor" ifadelerini kullandı.