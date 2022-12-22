https://sputniknews.com.tr/20221222/narkotik-suclarla-mucadele-dairesi-baskani-metamfetaminin-breaking-bad-yuzunden-dunyaya-bela-oldu-1064868349.html
Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı: Metamfetamin 'Breaking Bad' yüzünden dünyaya bela oldu
Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı: Metamfetamin 'Breaking Bad' yüzünden dünyaya bela oldu
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Seydioğulları, dijital platformlarda oynatılan yapımların insanları uyuşturucuya özendirdiğini ileri sürdü... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T13:02+0300
2022-12-22T13:02+0300
2022-12-22T13:04+0300
türkiye
narkotik suçlarla mücadele
metamfetamin
ibrahim seydioğulları
breaking bad
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TV100'de Deniz Gürel'in hazırladığı ‘Ankara'da Neler Oluyor?' programına katılan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, muhalefetin uyuşturucuyla mücadele edilmediğine yönelik iddialarına ilişkin yanıt verdi. Seydioğulları, "Aklıselim ve mantıklı davranmak lazım. Böyle bir iddia kimseye yakışmaz, özellikle 17-25 Aralık’ı da dahil ederek 2014 yılından bu yana ve 2016 yılından bu yana artan bir ivmeyle uyuşturucuyla mücadele yürüyor" dedi.Öte yandan Netflix benzeri dijital platformlarda oynatılan yapımların insanları uyuşturucuya özendirdiğini ileri süren Seydioğulları, "Metamfetamin 'Breaking Bad' dizisi yüzünden dünyaya bela oldu. Şu anda sadece Türkiye için değil, dünya için en büyük tehdit Metamfetamin ve bu son 4-5 yılda dünyada yaygınlaşmaya başladı. Metamfetamin özellikle buna ilişkin çok izlenen dizilerden kaynaklı olarak dünyaya bela olduğunu düşünenlerdenim. Hatta Ankara’da duvarda grafiti gördüm, sildirdik. İster istemez merak uyandırıyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20200701/breaking-bad-dizisi-gercek-oldu-marmarisli-heisenberg-yakalandi-1042369157.html
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narkotik suçlarla mücadele, metamfetamin, ibrahim seydioğulları, breaking bad
narkotik suçlarla mücadele, metamfetamin, ibrahim seydioğulları, breaking bad
Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı: Metamfetamin 'Breaking Bad' yüzünden dünyaya bela oldu
13:02 22.12.2022 (güncellendi: 13:04 22.12.2022) Abone ol
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Seydioğulları, dijital platformlarda oynatılan yapımların insanları uyuşturucuya özendirdiğini ileri sürdü; “Metamfetamin 'Breaking Bad' dizisi yüzünden dünyaya bela oldu” dedi.
TV100'de Deniz Gürel'in hazırladığı ‘Ankara'da Neler Oluyor?' programına katılan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, muhalefetin uyuşturucuyla mücadele edilmediğine yönelik iddialarına ilişkin yanıt verdi. Seydioğulları, "Aklıselim ve mantıklı davranmak lazım. Böyle bir iddia kimseye yakışmaz, özellikle 17-25 Aralık’ı da dahil ederek 2014 yılından bu yana ve 2016 yılından bu yana artan bir ivmeyle uyuşturucuyla mücadele yürüyor" dedi.
Öte yandan Netflix benzeri dijital platformlarda oynatılan yapımların insanları uyuşturucuya özendirdiğini ileri süren Seydioğulları, "Metamfetamin 'Breaking Bad' dizisi yüzünden dünyaya bela oldu. Şu anda sadece Türkiye için değil, dünya için en büyük tehdit Metamfetamin ve bu son 4-5 yılda dünyada yaygınlaşmaya başladı. Metamfetamin özellikle buna ilişkin çok izlenen dizilerden kaynaklı olarak dünyaya bela olduğunu düşünenlerdenim. Hatta Ankara’da duvarda grafiti gördüm, sildirdik. İster istemez merak uyandırıyor” diye konuştu.