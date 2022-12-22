https://sputniknews.com.tr/20221222/narkotik-suclarla-mucadele-dairesi-baskani-metamfetaminin-breaking-bad-yuzunden-dunyaya-bela-oldu-1064868349.html

Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı: Metamfetamin 'Breaking Bad' yüzünden dünyaya bela oldu

Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı: Metamfetamin 'Breaking Bad' yüzünden dünyaya bela oldu

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Seydioğulları, dijital platformlarda oynatılan yapımların insanları uyuşturucuya özendirdiğini ileri sürdü... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

narkotik suçlarla mücadele

metamfetamin

ibrahim seydioğulları

breaking bad

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TV100'de Deniz Gürel'in hazırladığı ‘Ankara'da Neler Oluyor?' programına katılan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, muhalefetin uyuşturucuyla mücadele edilmediğine yönelik iddialarına ilişkin yanıt verdi. Seydioğulları, "Aklıselim ve mantıklı davranmak lazım. Böyle bir iddia kimseye yakışmaz, özellikle 17-25 Aralık’ı da dahil ederek 2014 yılından bu yana ve 2016 yılından bu yana artan bir ivmeyle uyuşturucuyla mücadele yürüyor" dedi.Öte yandan Netflix benzeri dijital platformlarda oynatılan yapımların insanları uyuşturucuya özendirdiğini ileri süren Seydioğulları, "Metamfetamin 'Breaking Bad' dizisi yüzünden dünyaya bela oldu. Şu anda sadece Türkiye için değil, dünya için en büyük tehdit Metamfetamin ve bu son 4-5 yılda dünyada yaygınlaşmaya başladı. Metamfetamin özellikle buna ilişkin çok izlenen dizilerden kaynaklı olarak dünyaya bela olduğunu düşünenlerdenim. Hatta Ankara’da duvarda grafiti gördüm, sildirdik. İster istemez merak uyandırıyor” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20200701/breaking-bad-dizisi-gercek-oldu-marmarisli-heisenberg-yakalandi-1042369157.html

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narkotik suçlarla mücadele, metamfetamin, ibrahim seydioğulları, breaking bad