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https://sputniknews.com.tr/20221222/mansur-yavastan-meral-aksenere-tesekkur-millet-iradesini-yok-saymalarina-izin-vermeyecegiz-1064854299.html
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e teşekkür: Millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e teşekkür: Millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Akşener'e teşekkür ederek, “Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T00:08+0300
2022-12-22T00:20+0300
türkiye
meral akşener
iyi parti
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı.Akşener, paylaşımına, "Bugün hedefleri Ekrem Başkan’dı, biz de onun yanındaydık. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan'ı koyarsa; bu sefer de onun yanında dimdik dururuz. Nasıl ki; 'Saray sizinse Saraçhane bizimdir!' dediysek; 'Beştepe sizinse Ankara bizimdir!' demeyi de çok iyi biliriz" notunu düştü.Akşener'in paylaşımına Twitter'dan yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti liderine teşekkür etti.Yavaş, "Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Akşener, paylaştığı videoda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret gerekçesiyle hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesine tepki göstererek şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221220/abdulkadir-selvi-belli-ki-birileri-ekrem-imamoglunu-cumhurbaskani-yapmak-istiyor-1064777050.html
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meral akşener, iyi parti, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu
meral akşener, iyi parti, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e teşekkür: Millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz

00:08 22.12.2022 (güncellendi: 00:20 22.12.2022)
© Twitter Mansur Yavaş - Meral Akşener
Mansur Yavaş - Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© Twitter
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Akşener'e teşekkür ederek, “Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı.
Akşener, paylaşımına, "Bugün hedefleri Ekrem Başkan’dı, biz de onun yanındaydık. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan'ı koyarsa; bu sefer de onun yanında dimdik dururuz. Nasıl ki; 'Saray sizinse Saraçhane bizimdir!' dediysek; 'Beştepe sizinse Ankara bizimdir!' demeyi de çok iyi biliriz" notunu düştü.
Akşener'in paylaşımına Twitter'dan yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti liderine teşekkür etti.
Yavaş, "Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Akşener, paylaştığı videoda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret gerekçesiyle hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesine tepki göstererek şunları söyledi:
"Linç edilmeye çalışıldığında, nasıl Sayın Kılıçdaroğlu’nun yanına koştuysam, bu defa da Ekrem İmamoğlu’nun yanına koştum.
"Dün kendilerine yapılanları, bugün Ekrem Başkan’a yapmaya kalktılar. Ama artık bu meydanın boş olmadığını, Saraçhane’de gördüler. Bugün, hedefleri Ekrem Başkan’dı. Bu yüzden, İYİ Parti olarak biz de amasız, fakatsız onun yanındaydık. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur başkanı koyarsa, bu sefer de bir saniye düşünmeden, bir dakika gecikmeden, onun yanında dimdik dururuz. Bugün nasıl ki, 'Saray sizinse Saraçhane bizimdir' dediysek gerekirse 'Beştepe sizinse, Ankara bizimdir' demeyi de çok iyi biliriz."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi: Belli ki birileri Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapmak istiyor
20 Aralık, 08:40
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