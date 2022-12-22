https://sputniknews.com.tr/20221222/mansur-yavastan-meral-aksenere-tesekkur-millet-iradesini-yok-saymalarina-izin-vermeyecegiz-1064854299.html

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e teşekkür: Millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e teşekkür: Millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Akşener'e teşekkür ederek, “Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T00:08+0300

2022-12-22T00:08+0300

2022-12-22T00:20+0300

türkiye

meral akşener

iyi parti

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı.Akşener, paylaşımına, "Bugün hedefleri Ekrem Başkan’dı, biz de onun yanındaydık. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan'ı koyarsa; bu sefer de onun yanında dimdik dururuz. Nasıl ki; 'Saray sizinse Saraçhane bizimdir!' dediysek; 'Beştepe sizinse Ankara bizimdir!' demeyi de çok iyi biliriz" notunu düştü.Akşener'in paylaşımına Twitter'dan yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti liderine teşekkür etti.Yavaş, "Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Akşener, paylaştığı videoda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret gerekçesiyle hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221220/abdulkadir-selvi-belli-ki-birileri-ekrem-imamoglunu-cumhurbaskani-yapmak-istiyor-1064777050.html

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meral akşener, iyi parti, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu