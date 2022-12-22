Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e teşekkür: Millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz
00:08 22.12.2022 (güncellendi: 00:20 22.12.2022)
© Twitter Mansur Yavaş - Meral Akşener
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Akşener'e teşekkür ederek, “Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı.
Akşener, paylaşımına, "Bugün hedefleri Ekrem Başkan’dı, biz de onun yanındaydık. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan'ı koyarsa; bu sefer de onun yanında dimdik dururuz. Nasıl ki; 'Saray sizinse Saraçhane bizimdir!' dediysek; 'Beştepe sizinse Ankara bizimdir!' demeyi de çok iyi biliriz" notunu düştü.
Akşener'in paylaşımına Twitter'dan yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti liderine teşekkür etti.
Yavaş, "Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 21, 2022
Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz. https://t.co/aVUmMUZ9ws
Akşener, paylaştığı videoda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret gerekçesiyle hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesine tepki göstererek şunları söyledi:
"Linç edilmeye çalışıldığında, nasıl Sayın Kılıçdaroğlu’nun yanına koştuysam, bu defa da Ekrem İmamoğlu’nun yanına koştum.
"Dün kendilerine yapılanları, bugün Ekrem Başkan’a yapmaya kalktılar. Ama artık bu meydanın boş olmadığını, Saraçhane’de gördüler. Bugün, hedefleri Ekrem Başkan’dı. Bu yüzden, İYİ Parti olarak biz de amasız, fakatsız onun yanındaydık. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur başkanı koyarsa, bu sefer de bir saniye düşünmeden, bir dakika gecikmeden, onun yanında dimdik dururuz. Bugün nasıl ki, 'Saray sizinse Saraçhane bizimdir' dediysek gerekirse 'Beştepe sizinse, Ankara bizimdir' demeyi de çok iyi biliriz."