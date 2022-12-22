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https://sputniknews.com.tr/20221222/macaristan-basbakani-yolsuzluk-skandaliyla-calkalanan-avrupa-parlamentosunun-feshedilmesini-istedi-1064875704.html
Macaristan Başbakanı, yolsuzluk skandalıyla çalkalanan Avrupa Parlamentosu'nun feshedilmesini istedi
Macaristan Başbakanı, yolsuzluk skandalıyla çalkalanan Avrupa Parlamentosu'nun feshedilmesini istedi
"Macarlar, Avrupa Parlamentosu'nun mevcut haliyle feshedilmesini istiyor" çağrısı yapan Orban, AP'deki skandalın 'ulusal parlamentoların daha güçlü bir kontrol... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T15:49+0300
2022-12-22T16:39+0300
dünya
avrupa parlamentosu (ap)
viktor orban
macaristan
soruşturma
yolsuzluk
rüşvet
katar
eva kaili
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Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu'na (AP) yönelik organize suç, kara para aklama ve yolsuzluk soruşturmasında görevden alınan Başkan Yardımcısı Eva Kaili dahil gözaltılar ve baskınlar yoluyla ilerleme kaydedilirken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan yeni bir eleştiri geldi. Brüksel'le pek çok alanda takışan Orban, 12 Aralık'ta "Günaydın Avrupa Parlamentosu" selamı eşliğinde eski ABD Başkanı Ronald Reagan ile beraberindekilerin kahkahadan kırıldıkları bir meme paylaşıp "Ve sonra dediler ki, Avrupa Parlamentosu Macaristan'daki yolsuzluktan ciddi düzeyde endişeli" yazısını döşenmekle yetinmedi. AB üyesi Macaristan’ın yolsuzlukla mücadelede başarısızlık gerekçesiyle AB uyum fonlarından kısmen mahrum bırakılması kararıyla da uğraşan Orban, dün başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, AP'nin feshedilmesini istedi. 'AP zaten yolsuzlukla malul''AP'deki son yolsuzluk skandalının AB kurumunun mevcut haliyle kaldırılması gerektiğinin bir işareti olduğunu' söyleyen Macaristan Başbakanı, 'AP'nin bu konuda zaten berbat bir üne sahip olduğunu' belirtti. 'Ulusal parlamentolarda daha iyi denetim var'"Macarlar, Avrupa Parlamentosu'nun mevcut haliyle feshedilmesini istiyor" çağrısı yapan Orban, AP'deki skandalın 'ulusal parlamentoların daha güçlü bir kontrol sistemine sahip olduğu gerçeğine dikkat çektiğini' savundu.'Her ülke parlamentosundan vekillerden oluşmalı''AP için ayrı seçimler düzenlenmesi yerine üye devletlerin parlamentolarından milletvekillerinin AP'de yer alması' önerisini getiren Macaristan Başbakanı, "Elbette onlar bizim siyasi konumumuzu biliyor: Bataklık kurutulmalı" dedi.Orban'ın AP'nin feshedilmesi talebi, AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Yunan sosyal demokrat siyasetçi Eva Kaili'nin bu ay Katar'dan rüşvet almaktan gözaltına alınıp yolsuzlukla suçlanmasının ardından geldi.'AB mevzuatına göre hukuk devletine uymuyor'Avrupa Parlamentosu ve diğer AB kurumlarıyla göçmenlerin paylaşımından LGBT haklarına, Ukrayna'nın silahlandırılmasından Rusya yaptırımlarına dek pek çok alanda defalarca çatışan Orban'ın muhafazakar hükümeti, Brüksel tarafından Macaristan'da hukukun üstünlüğünü erozyona uğratmakla suçlanıyor. 'Avrupa-Rusya ayrışması olmamalı'Orban, dünkü basın toplantısında, "Bize kalsaydı, bir yaptırım politikası olmazdı" diyerek ekledi:"Avrupa ile Rusya ekonomilerini kalıcı olarak ikiye ayırmak bizim çıkarımıza değil, bu nedenle Ruslarla ekonomik işbirliğimizden kurtarılabilecekleri kurtarmaya çalışıyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20221214/ap-sorusturmasinda-el-konulan-nakit-15-milyon-euronun-kaynagi-katar-ve-fasin-adi-geciyor-1064595524.html
https://sputniknews.com.tr/20221219/apnin-rusvet-ithamiyla-iliskileri-askiya-aldigi-katar-abye-gaz-tedarikimiz-sekteye-ugrar-1064768484.html
https://sputniknews.com.tr/20221220/italyada-apdeki-yolsuzluk-sorusturmasinda-adi-gecen-eski-vekilin-esi-icin-iade-karari-cikti-1064773434.html
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avrupa parlamentosu (ap), viktor orban, macaristan, soruşturma, yolsuzluk, rüşvet, katar, eva kaili
avrupa parlamentosu (ap), viktor orban, macaristan, soruşturma, yolsuzluk, rüşvet, katar, eva kaili

Macaristan Başbakanı, yolsuzluk skandalıyla çalkalanan Avrupa Parlamentosu'nun feshedilmesini istedi

15:49 22.12.2022 (güncellendi: 16:39 22.12.2022)
© AAMacaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© AA
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"Macarlar, Avrupa Parlamentosu'nun mevcut haliyle feshedilmesini istiyor" çağrısı yapan Orban, AP'deki skandalın 'ulusal parlamentoların daha güçlü bir kontrol sistemine sahip olduğu gerçeğine dikkat çektiğini' savundu.
Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu'na (AP) yönelik organize suç, kara para aklama ve yolsuzluk soruşturmasında görevden alınan Başkan Yardımcısı Eva Kaili dahil gözaltılar ve baskınlar yoluyla ilerleme kaydedilirken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan yeni bir eleştiri geldi.
Brüksel'le pek çok alanda takışan Orban, 12 Aralık'ta "Günaydın Avrupa Parlamentosu" selamı eşliğinde eski ABD Başkanı Ronald Reagan ile beraberindekilerin kahkahadan kırıldıkları bir meme paylaşıp "Ve sonra dediler ki, Avrupa Parlamentosu Macaristan'daki yolsuzluktan ciddi düzeyde endişeli" yazısını döşenmekle yetinmedi.
AB üyesi Macaristan’ın yolsuzlukla mücadelede başarısızlık gerekçesiyle AB uyum fonlarından kısmen mahrum bırakılması kararıyla da uğraşan Orban, dün başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, AP'nin feshedilmesini istedi.

'AP zaten yolsuzlukla malul'

'AP'deki son yolsuzluk skandalının AB kurumunun mevcut haliyle kaldırılması gerektiğinin bir işareti olduğunu' söyleyen Macaristan Başbakanı, 'AP'nin bu konuda zaten berbat bir üne sahip olduğunu' belirtti.

'Ulusal parlamentolarda daha iyi denetim var'

"Macarlar, Avrupa Parlamentosu'nun mevcut haliyle feshedilmesini istiyor" çağrısı yapan Orban, AP'deki skandalın 'ulusal parlamentoların daha güçlü bir kontrol sistemine sahip olduğu gerçeğine dikkat çektiğini' savundu.

'Her ülke parlamentosundan vekillerden oluşmalı'

'AP için ayrı seçimler düzenlenmesi yerine üye devletlerin parlamentolarından milletvekillerinin AP'de yer alması' önerisini getiren Macaristan Başbakanı, "Elbette onlar bizim siyasi konumumuzu biliyor: Bataklık kurutulmalı" dedi.
Orban'ın AP'nin feshedilmesi talebi, AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Yunan sosyal demokrat siyasetçi Eva Kaili'nin bu ay Katar'dan rüşvet almaktan gözaltına alınıp yolsuzlukla suçlanmasının ardından geldi.
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'AB mevzuatına göre hukuk devletine uymuyor'

Avrupa Parlamentosu ve diğer AB kurumlarıyla göçmenlerin paylaşımından LGBT haklarına, Ukrayna'nın silahlandırılmasından Rusya yaptırımlarına dek pek çok alanda defalarca çatışan Orban'ın muhafazakar hükümeti, Brüksel tarafından Macaristan'da hukukun üstünlüğünü erozyona uğratmakla suçlanıyor.
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AP'nin rüşvet ithamıyla ilişkileri askıya aldığı Katar: AB'ye gaz tedarikimiz sekteye uğrar
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'Avrupa-Rusya ayrışması olmamalı'

Orban, dünkü basın toplantısında, "Bize kalsaydı, bir yaptırım politikası olmazdı" diyerek ekledi:
"Avrupa ile Rusya ekonomilerini kalıcı olarak ikiye ayırmak bizim çıkarımıza değil, bu nedenle Ruslarla ekonomik işbirliğimizden kurtarılabilecekleri kurtarmaya çalışıyoruz."
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