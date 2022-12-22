https://sputniknews.com.tr/20221222/lukasenko-baris-istiyorsan-savasa-hazir-ol-1064878272.html

Lukaşenko: Barış istiyorsan, savaşa hazır ol

Lukaşenko: Barış istiyorsan, savaşa hazır ol

Belarus ordusu birliklerinin intikalleri ve Rus birlikleriyle yaptığı tatbikatlar hakkında basında ve sosyal medyada yer alan Ukrayna krizi bağlantılı çeşitli... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T16:54+0300

2022-12-22T16:54+0300

2022-12-22T16:54+0300

ukrayna krizi

rusya

belarus

mariya zaharova

aleksandr lukaşenko

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Belarus ve Rusya ordularının uzun zaman önce imzalanan anlaşma kapsamında tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirten Lukaşenko, ancak bölgedeki oluşan durum nedeniyle söz konusu tatbikatların daha kapsamlı hale geldiğinin altını çizdi."Barış istiyorsan, savaşa hazır ol. Bu söz, ne benim tarafından ne de sizler tarafından türetildi. Bununla, Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin intikalleri ile Belarus ve Rusya ordularının ortak intikali hakkında toplumumuzda, özellikle internette ortaya çıkan her türlü söylentiye cevap vermek istiyorum" diyen Lukaşenko, Belarus Savunma Bakanlığı'nın birlikleri gerekli gördüğü yerlere intikal ettirdiğini ve bunun başka bir anlam, komplo teorisi içermediğini vurguladı.Minsk'in Avrupalı komşularının Belarus'a karşı saldırgınlık eylemlerine hazır olduğunu kaydeden Lukaşenko, "Bu nedenle ani müdahale kuvvetlerinin hazır duruma getirildi. Şu anda operasyonlar tamamlandı ve birlikler daimi konuşlanma noktalarına döndü. Batı ve kuzeybatı yönünde denetim yapıldı" ifadelerini kullandı.Zaharova: NATO'nun Polonya ve Balkanlar'daki eylemlerine cevap veriliyorRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Belarus'un ortak birliğinin NATO'nun Polonya ve Balkanlar'daki eylemleri karşısında Birlik Devleti'nin batı sınırlarının güvenliğini sağlama amacı taşıdığını söyledi.Belarus'un Ukrayna'daki çatışmalara müdahil olabileceğine dair iddialara yanıt veren Zaharova, "Ülkelerimiz, Birlik Devleti'nin mevcut askeri doktrininde yer alan yükümlülüklerini tutarlı bir şekilde yerine getiren en yakın müttefiklerdir. Dolayısıyla, söz konusu belge doğası gereği savunma niteliği taşıyor ve ülkelerimize doğrudan saldırı durumunda askeri güç kullanımı, istisnai bir önlem olarak kabul ediliyor. Mevcut durumda uygun misilleme adımlarının atılması, Rusya ve Belarus'un siyasi ve askeri yönetiminin takdirindedir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221221/soygu-bati-rusyayi-zayiflatmak-icin-ukraynadaki-catismalari-olabildigince-uzatmak-istiyor---1064836915.html

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