https://sputniknews.com.tr/20221222/litvanya-ulkede-yasayan-ruslar-ve-belaruslularin-silah-sahibi-olmalarini-yasakladi-1064882095.html

Litvanya, ülkede yaşayan Ruslar ve Belarusluların silah sahibi olmalarını yasakladı

Litvanya, ülkede yaşayan Ruslar ve Belarusluların silah sahibi olmalarını yasakladı

Litvanya parlamentosu, ülkede yaşayan Rusya ve Belarus vatandaşlarının silah ve mühimmat sahibi olmalarını yasaklayan yasa değişikliğini onayladı. 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T19:00+0300

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2022-12-22T19:00+0300

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Litvanya hükümetinin internet sitesinde yer alan habere göre, Litvanya parlamentosunun silah ve mühimmatların kontrolüne ilişkin yasa değişikliğini onaylamasıyla 1 Nisan 2023'ten itibaren Litvanya'da yaşayan Rusya ve Belarus vatandaşlarının silah ve mühimmat sahibi olmaları yasaklanıyor.Haberde, “Yasa, Litvanya vatandaşlığına sahip olmayan Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti vatandaşlarına silah ve bunlara ait mühimmat ve parçalarının satın alınması ve bulundurulmasını yasaklıyor” ifadelerine yer verildi.Parlamentoda yapılan yasa değişikliğine 112 miletvekili evet oyu verirken, 13 milletvekili çekimser kaldı, 1 milletvekili de karşı oy kullandı.Yasa yürürlüğe girmeden önce, ruhsatlı silah sahibi olan Ruslar ve Belaruslular, bunları başkalarına satmak zorunda kalacak. Aksi takdirde 1 Nisan 2023 tarihinden sonra sahip oldukları silah ve mühimmata el konulacak.Litvanya Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi'ne göre, Litvanya'da şu anda silah bulundurma veya taşıma iznine sahip 294 Rusya ve 46 Belarus vatandaşı yaşıyor.

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litvanya, belarus, rus, silah, silah satışı