https://sputniknews.com.tr/20221222/kolombiyadaki-bir-petrol-depolama-merkezinde-dev-yangin-1064860187.html

Kolombiya'daki bir petrol depolama merkezinde dev yangın

Kolombiya'daki bir petrol depolama merkezinde dev yangın

Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde bulunan Compas limanındaki bir petrol depolama merkezinde dev bir yangın meydana geldi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T07:21+0300

2022-12-22T07:21+0300

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Yerel itfaiye birimlerinden yapılan açıklamada, Kolombiya silahlı kuvvetleri ve itfaiye görevlilerinin Compas limanındaki bir petrol depolama merkezinde çıkan yangına müdahale ettiği bildirildi.Sosyal medya üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Yetkililer, daha fazla patlamayı önlemek ve petrol tanklarını soğutmak için bir koordinasyon karargahının kurulduğunu ve nehir itfaiye filosunun çalışmalara dahil edildiğini duyurdu.Çalışmalarda temel amacın geriye kalan iki petrol tankında patlama yaşanmasının önüne geçmek olduğunu kaydeden Barranquilla Belediye Başkanı Jaime Pumarejo, yangının devam ettiğini bildirdi.Petrol deposu çevresindeki 800 metrelik alanda güvenlik bölgesi kurulurken, İçişleri Bakanlığı yangını kontrol altına alabilmek için ABD'den uzmanların bölgeye intikal edeceği kaydedildi.Bölge sakinlerine ise yangın nedeniyle havaya saçılan yanıcı maddelerin kuvvetli rüzgarlarla uzun mesafelere taşınması nedeniyle maske ve solunum cihazı kullanma, pencereleri kapatma ve evcil hayvanlar için tedbir alma çağrısında bulunuldu.

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