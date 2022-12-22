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https://sputniknews.com.tr/20221222/kolombiyadaki-bir-petrol-depolama-merkezinde-dev-yangin-1064860187.html
Kolombiya'daki bir petrol depolama merkezinde dev yangın
Kolombiya'daki bir petrol depolama merkezinde dev yangın
Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde bulunan Compas limanındaki bir petrol depolama merkezinde dev bir yangın meydana geldi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T07:21+0300
2022-12-22T07:29+0300
dünya
kolombiya
petrol
petrol tankeri
yangın
yangın söndürme
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Yerel itfaiye birimlerinden yapılan açıklamada, Kolombiya silahlı kuvvetleri ve itfaiye görevlilerinin Compas limanındaki bir petrol depolama merkezinde çıkan yangına müdahale ettiği bildirildi.Sosyal medya üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Yetkililer, daha fazla patlamayı önlemek ve petrol tanklarını soğutmak için bir koordinasyon karargahının kurulduğunu ve nehir itfaiye filosunun çalışmalara dahil edildiğini duyurdu.Çalışmalarda temel amacın geriye kalan iki petrol tankında patlama yaşanmasının önüne geçmek olduğunu kaydeden Barranquilla Belediye Başkanı Jaime Pumarejo, yangının devam ettiğini bildirdi.Petrol deposu çevresindeki 800 metrelik alanda güvenlik bölgesi kurulurken, İçişleri Bakanlığı yangını kontrol altına alabilmek için ABD'den uzmanların bölgeye intikal edeceği kaydedildi.Bölge sakinlerine ise yangın nedeniyle havaya saçılan yanıcı maddelerin kuvvetli rüzgarlarla uzun mesafelere taşınması nedeniyle maske ve solunum cihazı kullanma, pencereleri kapatma ve evcil hayvanlar için tedbir alma çağrısında bulunuldu.
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kolombiya, petrol, petrol tankeri, yangın, yangın söndürme
kolombiya, petrol, petrol tankeri, yangın, yangın söndürme

Kolombiya'daki bir petrol depolama merkezinde dev yangın

07:21 22.12.2022 (güncellendi: 07:29 22.12.2022)
© AFP 2022 / JESUS RICOKolombiya'nın Barranquilla şehrinde bulunan Compas limanındaki bir petrol depolama merkezinde dev bir yangın meydana geldi.
Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde bulunan Compas limanındaki bir petrol depolama merkezinde dev bir yangın meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / JESUS RICO
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Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde bulunan Compas limanındaki bir petrol depolama merkezinde dev bir yangın meydana geldi.
Yerel itfaiye birimlerinden yapılan açıklamada, Kolombiya silahlı kuvvetleri ve itfaiye görevlilerinin Compas limanındaki bir petrol depolama merkezinde çıkan yangına müdahale ettiği bildirildi.
Sosyal medya üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barranquilla İtfaiye Teşkilatı'na bağlı dokuz araç, olay yerinde İçişleri Bakanlığı ve Afet Risk Yönetimi personelinin çalıştığı bir akaryakıt şirketinde çıkan yangına müdahale ediyor. Bu acil durum sırasında Çavuş Javier Enrique Solano Ruiz'in hayatını kaybettiğini bildirmekten dolayı üzgünüz."
Yetkililer, daha fazla patlamayı önlemek ve petrol tanklarını soğutmak için bir koordinasyon karargahının kurulduğunu ve nehir itfaiye filosunun çalışmalara dahil edildiğini duyurdu.
Çalışmalarda temel amacın geriye kalan iki petrol tankında patlama yaşanmasının önüne geçmek olduğunu kaydeden Barranquilla Belediye Başkanı Jaime Pumarejo, yangının devam ettiğini bildirdi.
Petrol deposu çevresindeki 800 metrelik alanda güvenlik bölgesi kurulurken, İçişleri Bakanlığı yangını kontrol altına alabilmek için ABD'den uzmanların bölgeye intikal edeceği kaydedildi.
Bölge sakinlerine ise yangın nedeniyle havaya saçılan yanıcı maddelerin kuvvetli rüzgarlarla uzun mesafelere taşınması nedeniyle maske ve solunum cihazı kullanma, pencereleri kapatma ve evcil hayvanlar için tedbir alma çağrısında bulunuldu.
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