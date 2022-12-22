Kolombiya'daki bir petrol depolama merkezinde dev yangın
07:21 22.12.2022 (güncellendi: 07:29 22.12.2022)
© AFP 2022 / JESUS RICOKolombiya'nın Barranquilla şehrinde bulunan Compas limanındaki bir petrol depolama merkezinde dev bir yangın meydana geldi.
© AFP 2022 / JESUS RICO
Ayrıntılar geliyor
Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde bulunan Compas limanındaki bir petrol depolama merkezinde dev bir yangın meydana geldi.
Yerel itfaiye birimlerinden yapılan açıklamada, Kolombiya silahlı kuvvetleri ve itfaiye görevlilerinin Compas limanındaki bir petrol depolama merkezinde çıkan yangına müdahale ettiği bildirildi.
Sosyal medya üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barranquilla İtfaiye Teşkilatı'na bağlı dokuz araç, olay yerinde İçişleri Bakanlığı ve Afet Risk Yönetimi personelinin çalıştığı bir akaryakıt şirketinde çıkan yangına müdahale ediyor. Bu acil durum sırasında Çavuş Javier Enrique Solano Ruiz'in hayatını kaybettiğini bildirmekten dolayı üzgünüz."
Reportan incendio en ducto de Pemex @Pemex en Epazoyucan #Hidalgo.— Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) December 22, 2022
Se movilizan cuerpos de emergencia de la zona metropolitana de Pachuca 👇🏼 pic.twitter.com/OfZMm9uo9K
Yetkililer, daha fazla patlamayı önlemek ve petrol tanklarını soğutmak için bir koordinasyon karargahının kurulduğunu ve nehir itfaiye filosunun çalışmalara dahil edildiğini duyurdu.
Çalışmalarda temel amacın geriye kalan iki petrol tankında patlama yaşanmasının önüne geçmek olduğunu kaydeden Barranquilla Belediye Başkanı Jaime Pumarejo, yangının devam ettiğini bildirdi.
Petrol deposu çevresindeki 800 metrelik alanda güvenlik bölgesi kurulurken, İçişleri Bakanlığı yangını kontrol altına alabilmek için ABD'den uzmanların bölgeye intikal edeceği kaydedildi.
Bölge sakinlerine ise yangın nedeniyle havaya saçılan yanıcı maddelerin kuvvetli rüzgarlarla uzun mesafelere taşınması nedeniyle maske ve solunum cihazı kullanma, pencereleri kapatma ve evcil hayvanlar için tedbir alma çağrısında bulunuldu.