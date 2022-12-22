https://sputniknews.com.tr/20221222/kilicdaroglundan-imamoglu-paylasimi-teror-sorusturmasi-acanlar-fotoromanlara-bakabilirler-1064884205.html

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı: 'Terör soruşturması açanlar fotoromanlara bakabilirler'

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı: 'Terör soruşturması açanlar fotoromanlara bakabilirler'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması açanlar terör görmek istiyorsa, fotoromanlara bakabilirler" dedi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye

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politika

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

terör

soruşturma

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na terör soruşturması açılmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları ifade etti:

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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, terör, soruşturma