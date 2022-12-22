https://sputniknews.com.tr/20221222/kilicdaroglundan-imamoglu-paylasimi-teror-sorusturmasi-acanlar-fotoromanlara-bakabilirler-1064884205.html
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı: 'Terör soruşturması açanlar fotoromanlara bakabilirler'
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı: 'Terör soruşturması açanlar fotoromanlara bakabilirler'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması açanlar terör görmek istiyorsa, fotoromanlara bakabilirler" dedi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T20:27+0300
2022-12-22T20:27+0300
2022-12-22T20:27+0300
politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
terör
soruşturma
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na terör soruşturması açılmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları ifade etti:
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, terör, soruşturma
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, terör, soruşturma
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı: 'Terör soruşturması açanlar fotoromanlara bakabilirler'
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması açanlar terör görmek istiyorsa, fotoromanlara bakabilirler" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na terör soruşturması açılmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları ifade etti:
"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması açanlar terör görmek istiyorsa, kara para terörüne, İstanbul’da birbirini öldüren uluslararası mafyalara, sokakları saran meth terörüne, fotoromanlara bakabilirler. Orada her türlü pisliği bolca bulacaklar."