https://sputniknews.com.tr/20221222/kilicdaroglu-chpnin-eksigi-yanlisi-oldu-mu-cok-oldu-biz-kendimiz-de-bunlari-konusuyoruz-1064883064.html

Kılıçdaroğlu: CHP'nin eksiği, yanlışı oldu mu? Çok oldu, biz kendimiz de bunları konuşuyoruz

Kılıçdaroğlu: CHP'nin eksiği, yanlışı oldu mu? Çok oldu, biz kendimiz de bunları konuşuyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin eksiği, yanlışı oldu mu? Çok oldu. Biz kendimiz de bunları konuşuyoruz. Eksikten, yanlıştan arınmaya çalışıyoruz, varsa... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T19:40+0300

2022-12-22T19:40+0300

2022-12-22T19:40+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

ekrem imamoğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da düzenlenen Kepez Buluşması'nda yaptığı konuşmada, yeni asgari ücretin 8 bin 506 lira olduğunu hatırlatarak, bu rakamın TÜİK'in gıda enflasyonunun 5 puan altında olduğunu belirtti."İnsanın mutfağına el atıyorlar. TÜİK'in önüne boşuna gitmedim. İşçinin, emeklinin hakkı gasbedilmesin diye gittim. Enflasyonu düşük gösteriyorlar, ona göre zam yapıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, bu durumun doğru olmadığını, eğer adalet peşinde koşulacaksa, tüyü bitmemiş yetimin hakkı aranacaksa bunun hep beraber yapılması gerektiğini ifade etti.Kur korumalı mevduatta milyarların yattığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "5 kuruş vergi vermiyorlar. Hepimizin ödediği vergilerle onlara para aktarıyorlar. 172 milyar lira ödeyeceksiniz bir avuç kişiye ancak 5 kuruş vergi almayacaksınız. Emekli ekmek, soğan, patates alırken vergi veriyor. Elektrik düğmesine bastığı zaman 5, musluğu açtığı zaman 4 çeşit vergi veriyor" diye konuştu.Asgari ücretteki artışa değinen Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret pazarlığına açlık sınırından başlanırsa sonuç böyle olacaktır. 'Açlık sınırını kabul etmiyoruz.' diyorlar. Kabul etseydin bari. İşçinin, emeklinin, çiftçinin, üreticinin hakkı nasıl savunulacak? Bir avuç kişiye milyarları aktaracaksın, milyonlara gelince gıdım gıdım vereceksin. Efendim yüksek zam yaptık. Gıda enflasyonunun 5 puan altında. Gayriresmi rakamlar bunun çok daha üstünde. Herkes bunu biliyor" ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun demokratik yollarla seçimi kazandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ilgili yeni suç duyurusunda bulunulmuş'İmamoğlu'nun göreve başladıktan sonra 20'nin üzerinde büyük yolsuzluk dosyasına el attığını anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:İstanbul'un rantının İstanbullulara ait olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Devletin nasıl yönetildiğini anlatmak için bu açıklamaları yaptığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:Kılıçdaroğlu, CHP'ye oy veren ya da vermeyen herkese saygı duyduğunun altını çizdi. Siyasetçi olarak ahlaksızlığa uğrayan kişiler için her zaman sesini çıkaracağını ifade eden Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:'Kim malı götürüyor, alkışlamaya başladık'"Akıl akıldan üstündür" atasözüne atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, devlet yönetiminde de istişareye önem verilmesi gerektiğini belirtti. Kendisinin de arkadaşlarına, "Benim en yakın dostum, eksiklerimi, hatamı, yanlışımı bana söyleyen kişidir, beni sevdiği için söylüyordur bunu" dediğini ve Anadolu'nun geleneğinde bu kültürün olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması, gelecek endişesi çekmemesi gerektiğini vurguladı.Ülkede yaşananlarla ilgili konuşacak daha çok şeyin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yazıktır, günahtır bu memlekete. Neredeyse yüz yıllık, 50 yıllık, 70 yıllık demokrasi geleneğimiz var. Demokratik gelenekleri yerle bir ettiler. Geçmiş yüzyılda başbakanlar idam edildi, bakanlar idam edildi, gencecik evlatlarımız idam edildi. 'Biri sağdan, biri soldan beraber asalım.' dendi. Askeri darbeler oldu. Yetmedi mi?" diye konuştu.'Son 10 yıldır en büyük değişim yaşayan parti CHP'dir'Siyaset kurumunda tarihten ders çıkarılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, farklı düşüncelerden korkulmaması, saygı içinde düşüncelerin birbirine aktarılması gerektiğini bildirdi.Herkesin birbirine saygı duyduğu, selamlaştığı, güldüğü, eğlendiği güzel bir Türkiye'nin inşa edilmesi gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Partisine yönelik de öz eleştiride bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

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chp, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu