https://sputniknews.com.tr/20221222/kerkukte-bombali-tuzak-3-asker-oldu-2-asker-yaralandi-1064858172.html

Kerkük'te bombalı tuzak: 3 asker öldü, 2 asker yaralandı

Kerkük'te bombalı tuzak: 3 asker öldü, 2 asker yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinin Havice ilçesine bağlı Aşağı Zap bölgesinde orduya bağlı unsurlara yapılan saldırı sonucu 3 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı. 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T03:47+0300

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Bağdat el-Yevm haber ajansı haberinde, Havice ilçesinde yola yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerin öldüğünü, ikisinin de yaralandığını duyurdu.Resmi makamlardan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, olayı üstlenen de olmadı.IŞİD'in geçen pazar günü Kerkük'ün güneyinde düzenlediği bombalı saldırıda, 9 federal polis yaşamını yitirmişti.Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. ​​​​​Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'E karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​ Bu açıklamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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