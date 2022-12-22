https://sputniknews.com.tr/20221222/istanbulda-otelden-kacirilan-adam-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1064864751.html

İstanbul'da otelden kaçırılan adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İstanbul'da otelden kaçırılan adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar'da meydana gelen olayda, alacaklıları tarafından otelden kaçırılan bir kişi önce darp edildi, ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T11:40+0300

2022-12-22T11:40+0300

2022-12-22T11:40+0300

yaşam

istanbul

kalp krizi

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İstanbul’da iki zanlı, 60 bin lira alacaklı oldukları adamı Avcılar’da kaldığı otelin önünden konuşma bahanesiyle araca bindirip kaçırdı.İHA'nın haberine göre, Halıcıoğlu’ndaki çimenlik bir alana getirilen adam, zanlıların ellerinden kurtulup kaçarken yere düşüp yaralandı. Yumruklu saldırıya uğrayan adam fenalaşarak kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan iki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Umut Bekdemir bir süre önce iki kişiye 60 bin lira borçlandı. Bekdemir, borcun bir kısmını ödeyerek ortadan kayboldu. İki alacaklı, Bekdemir'in Avcılar’daki bir otelde kalmaya başladığını öğrendi. Harekete geçen iki kişi, Bekdemir'i kaldığı otelin çevresinde beklemeye başladı. Bir süre sonra Bekdemir’in otele yaklaştığını gören iki kişi, onu 'konuşacağız' bahanesiyle araca alıp kaçırdı.Bir süre sonra zanlılar adamı E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkii yan yolda bulunan çimenlik alana götürdü. Burada ise, Bekdemir zanlıların elinden kurtulup kaçmaya başladı. Yaklaşık 200 metre koşan adam ayağı takılınca yere düştü. Arkalarından koşan iki saldırgan tarafından yakalanarak yumruklanan Bekdemir, fenalaşarak kalbinin sıkıştığını söyledi. Zanlılar da, sağlık ekiplerini arayıp ihbarda bulundu.Kalp krizinden hayatını kaybettiİhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bekdemir’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürmek üzere yola çıktı. O esnada kalp krizi geçiren adam, kurtarılamayarak yolda hayatını kaybetti. Bekdemir'in ölmesine neden olan iki zanlı ise, araçla ambulansı takip ederek hastaneye gitti. Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, hastaneye geldi. Ölen adamın yüzünde kan lekelerinin, vücudunun çeşitli yerlerinden ise sıyrıklarla olduğunu tespit etmeleri üzerine iki şüpheli sorguya alındı.İtiraf ettilerZanlılar ifadelerinde, ölen adamın kendilerine olan 60 bin lira borcun bir kısmını ödediğini ancak geri kalan kısmını vermemesi üzerine Avcılar’da kaldığı otelde gittiklerini ve o otelin yakınlarına giderek bir süre Umut Bekdemir’i orada beklediklerini söyledi. Adamı orada gördükleri esnada araca aldıklarını söyleyen şüpheliler, Beyoğlu’ndaki çimenlik alanda konuştukları esnada Umut Bekdemir’in kaçmaya başladığını yaklaşık 200 metre sonra yere düştüğünü kaldırdıktan sonra yumruk attıklarını ve o esnada Bekdemir'in kalbinin sıkıştığını itiraf ettiler.Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen Abdullah D. (42) ve Emirhan İ. (30), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan iki şüpheli, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ölen 42 yaşındaki Umut Bekdemir ise Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morgundaki otopsisinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

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istanbul, kalp krizi