https://sputniknews.com.tr/20221222/istanbulda-iranli-bir-kadinin-meme-kucultme-operasyonu-icin-gittigi-suriyeli-doktor-sahte-cikti-1064880851.html

İstanbul'da İranlı bir kadının 'meme küçültme operasyonu' için gittiği Suriyeli doktor sahte çıktı

İstanbul'da İranlı bir kadının 'meme küçültme operasyonu' için gittiği Suriyeli doktor sahte çıktı

İstanbul'da meme estetiği ameliyatı yaptıran İranlı Neda isimli kadın, iddiaya göre sahte bir Suriyeli doktor tarafından ameliyat edildi. Sahte doktor mağduru... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T18:19+0300

2022-12-22T18:19+0300

2022-12-22T18:19+0300

türkiye

istanbul

suriyeli

iran

göçmen

sahte doktor

estetik

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İstanbul’da estetik ameliyat ile memelerini küçülttürmek isteyen İranlı kadın, iddiaya göre Suriyeli sahte bir doktor tarafından ameliyat edildi. Kadının iddiasına göre o dönem evli olduğu eski eşi, sosyal medyadan bir estetisyen buldu. Kadın ve eşi İstanbul Sultangazide bulunan kliniğe gitti ve 60 bin lira karşılığında meme küçültme estetiği ameliyatı oldu.Show TV'nin haberine göre, ameliyatın ardından memelerini kaybeden kadın, bacaklarında da sorunlar yaşadı. 15 operasyon daha geçiren kadın iyileşmedi.15 operasyon daha geçiren kadın, düzelemedi. Neda'nın iddiasına göre o operasyonları da sahte bir doktor yaptı. Tüm bunlar yaşanırken Neda Hanımla eşi de boşandı. İddiaya göre boşandığı kocası da hastaneye ortak oldu.'Memelerim aynı erkek gibi'Neda, "Ne protezim var, ne bir şey. Memelerim aynı erkek gibi. Çok ağrım var. Bacaklarım çok fena oldu. Yaralarım var, maalesef kötü yaralar. Acil tedavi istiyorum." diye konuştu.Neda Hanım'ın kızı ise şu ifadeleri kullandı:Neda Hanım'ın avukatı Begüm Merve Açıkgöz ise konuyla ilgili "Bu kişinin Suriye'de laborant olduğu ve hastanede de hizmetli personel olarak sigortasının olduğunu tespit ettik. Videolarda da Neda Hanım'a müdahalede bulunduğu açıkça görülüyor. Göğüs protezinin zehirli bir protez olduğunu tespit ettik. Müvekkilimin vücudunda, göğüslerinde her yerde dikiş izi, göğüs uçlarını tamamen kaybetti, bacakları simsiyah." ifadelerini kullandı.Ameliyatın yapıldığı klinik hala hizmette. İranlı kadın, sahte doktorun yakalanmasını ve kliniğin kapatılmasını istiyor.

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istanbul, suriyeli, iran, göçmen, sahte doktor, estetik