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İstanbul Üniversitesi'nden 'yurt dışı doğumlu nüfus ve seçmen sayısı' haberine ilişkin açıklama
İstanbul Üniversitesi'nden 'yurt dışı doğumlu nüfus ve seçmen sayısı' haberine ilişkin açıklama
İÜ Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şeker, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na verdiği görüşte, yurtdışı doğumlu... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T20:04+0300
2022-12-22T20:04+0300
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istanbul üniversitesi
seçmen
mülteci
göçmen
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İÜ'nün internet sitesinde Prof. Dr. Şeker imzasıyla yayımlanan açıklamada, mülakatın içeriğinin bazı medya organlarında hatalı yansıtıldığının gözlemlendiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221221/prof-seker-yabanci-kokenli-secmen-13-milyona-ulasti-parti-kursalar-yuzde-2-oy-potansiyelleri-var-1064849325.html
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istanbul üniversitesi, seçmen, mülteci, göçmen
istanbul üniversitesi, seçmen, mülteci, göçmen

İstanbul Üniversitesi'nden 'yurt dışı doğumlu nüfus ve seçmen sayısı' haberine ilişkin açıklama

20:04 22.12.2022
© AAGenç Seçmen
Genç Seçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© AA
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İÜ Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şeker, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na verdiği görüşte, yurtdışı doğumlu nüfus oranındaki artışa dikkati çektiğini, ancak buradaki nüfusun sadece mültecilerden oluşmadığını bildirdi.
İÜ'nün internet sitesinde Prof. Dr. Şeker imzasıyla yayımlanan açıklamada, mülakatın içeriğinin bazı medya organlarında hatalı yansıtıldığının gözlemlendiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:
"Sputnik Türkiye radyo kanalında TÜİK tarafından yayınlanan 'Nüfus ve Konut Sayımı 2021' araştırmasıyla ilgili benimle yapılan mülakatta; yurt dışı doğumlu nüfus oranındaki artışa dikkat çekilmiş, ancak buradaki nüfusun sadece mültecilerden oluşmadığı, Bulgaristan, Almanya, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelerin de yer aldığı belirtilmiştir. Aynı şekilde yurt dışı doğumlu seçmen sayıları için yapılan yorumda da bu durumun geçerli olduğundan bahsedilmiştir. Söz konusu haberlerde belirtilen sayıların Türkiye'de yaşayan Suriyeli ve Afganistanlı vatandaşlık verilen göçmenlerle doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır."
Prof. Şeker: Yabancı kökenli seçmen 1.3 milyona ulaştı, parti kursalar yüzde 2 oy potansiyelleri var - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
AKŞAM POSTASI
Prof. Şeker: Yabancı kökenli seçmen 1.3 milyona ulaştı, parti kursalar yüzde 2 oy potansiyelleri var
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