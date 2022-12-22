İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanlığı raporuna yanıt: Ok yaydan çıktı
© İHA-AW769476İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
© İHA-AW769476
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ilişkin raporu savcılığa vermesiyle ilgili, “Ok yaydan çıkmıştır. Bu memlekette değişim olacaktır” dedi.
Canan Kaftancıoğlu, hakkında hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dayanışma ziyaretinde bulundu. Saraçhane’de ortak açıklama yapan Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İBB ile ilgili savcılığa dosya vermesiyle ilgili de açıklamalarda bulundular.
İmamoğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:
'Bu memlekette değişim olacaktır'
Dün itibarıyla uydurma bir terör soruşturmasının savcılığa başvurma hali var. Birkaç gün önce malum bakan çıkıp ‘şöyle olursa görevden almam ama şu hallerde alırım’ dedi. Bu ne kibir, bu ne aymazlık? Bu dil ve bu akıl Gaziosmanpaşa’da gidip çay içecek kahvehane bulamayacak. Selam verecek adam bulamayacak. Ben milletimin vicdanını biliyorsam, o adalet yoksunu akıldan çıkan bu sözlerden sonra gelecek ile ilgili tarifim net. Ama ben hangi köye gitsem misafir olabileceğimi biliyorum. Bu tür işlere başvurması nafile, ok yaydan çıkmıştır. Bu memlekette değişim olacaktır. Zamanı şimdi. Önünde hiçbir engel tanımayan milyonlarca insan var. Aldığı bu karara otomatik olarak ‘yanlıştır’ diyen vicdanı yüksek bir millete sahibiz.
'Ceketimizi alıp çıkacak gibi görev yapıyoruz'
Yüzde 10-12 seviyesinde hırsı aklının önünde insanlar olabilir. Ama biz milletimizin yüce duygularına inanıyoruz. Milletin adaletinde karşılık bulmayan karar bizim vicdanımızda da yok hükmündedir. Biz dünden fersah fersah daha güçlü, kararlıyız. Biz buraya geldiğimiz gün ceketimizi alıp çıkacak gibi görev yapıyoruz. Birileri gibi doldurup çıkacak gibi görev yapmıyoruz. Koltuktan güç alan insanlar değiliz, o koltuğa güç katmaya gelen insanlarız.
'Büyük bir mutabakatla geleceğe bakacağız'
İnsanın kendi siyasi ailesi en büyük güç aldığı kaynağıdır. Sayın genel başkanımızın Ankara’da gösterdiği derin sıcaklığa teşekkür ediyorum. Saraçhane’de liderlerin katkı sunması beni çok mutlu etmiştir. Büyük bir mutabakatla, muhalefetin güçlü duruşuyla bu aklı tarihin derinliklerinde bırakıp güçlü bir geleceğe bakacağız. Dünden daha kabul gördüğümüzü unutmayın. Sahaya daha güçlü çıkın. Toplumun bir kısmı ne olduğunu bilmiyor olabilir. Siyasetin önüne engel koyup engellemek istedikleri kişiler, gruplar var. 7/24 çalışmanın zamanı.