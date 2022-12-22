https://sputniknews.com.tr/20221222/icisleri-bakanliginin-ibbde-ise-alimlarla-ilgili-raporu-cumhuriyet-bassavciligina-teslim-edildi-1064861972.html

İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de işe alımlarla ilgili raporu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi

İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de işe alımlarla ilgili raporu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelle ilgili tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T09:24+0300

2022-12-22T09:24+0300

2022-12-22T09:24+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ibb

savcılık

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporunun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.

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içişleri bakanlığı, ibb, savcılık