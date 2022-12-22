https://sputniknews.com.tr/20221222/icisleri-bakanliginin-ibbde-ise-alimlarla-ilgili-raporu-cumhuriyet-bassavciligina-teslim-edildi-1064861972.html
İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de işe alımlarla ilgili raporu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi
İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de işe alımlarla ilgili raporu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi
İçişleri Bakanlığı tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelle ilgili tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T09:24+0300
2022-12-22T09:24+0300
2022-12-22T09:24+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ibb
savcılık
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporunun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.
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içişleri bakanlığı, ibb, savcılık
içişleri bakanlığı, ibb, savcılık
İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de işe alımlarla ilgili raporu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi
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İçişleri Bakanlığı tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelle ilgili tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporunun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.