https://sputniknews.com.tr/20221222/hdpli-semra-guzelin-milletvekilligi-dusuruldu-1064877359.html
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T16:39+0300
2022-12-22T16:39+0300
2022-12-22T16:44+0300
politika
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TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.Meclis'te 330 kabul oyu çıkarken 42 ret oyu çıktı.Ne olmuştu?HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırılmıştı.Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/anayasa-komisyonundan-semra-guzel-karari-1063569033.html
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hdp, milletvekili, tbmm
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
16:39 22.12.2022 (güncellendi: 16:44 22.12.2022) Abone ol
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TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.
Meclis'te 330 kabul oyu çıkarken 42 ret oyu çıktı.
Ne olmuştu?
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırılmıştı.
Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.