Türkiye
SON DAKİKA | HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221222/hdpli-semra-guzelin-milletvekilligi-dusuruldu-1064877359.html
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T16:39+0300
2022-12-22T16:44+0300
politika
hdp
milletvekili
tbmm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/19/1053113854_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b000349882507e880ca6a1f7b5d537a4.jpg
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.Meclis'te 330 kabul oyu çıkarken 42 ret oyu çıktı.Ne olmuştu?HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırılmıştı.Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/anayasa-komisyonundan-semra-guzel-karari-1063569033.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/19/1053113854_134:0:782:486_1920x0_80_0_0_02ebbe3608efc170f49a800416b6fc3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hdp, milletvekili, tbmm
hdp, milletvekili, tbmm

HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

16:39 22.12.2022 (güncellendi: 16:44 22.12.2022)
© AAHDP milletvekili Semra Güzel
HDP milletvekili Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

Meclis'te 330 kabul oyu çıkarken 42 ret oyu çıktı.

Ne olmuştu?

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırılmıştı.
Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.
HDP milletvekili Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
POLİTİKA
Anayasa Komisyonu'ndan Semra Güzel kararı
17 Kasım, 16:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала