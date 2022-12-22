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https://sputniknews.com.tr/20221222/ermenistan-baris-anlasmasi-hazirligi-icin-moskovada-yapilacak-toplantiya-katilmayi-reddetti-1064873994.html
Ermenistan barış anlaşması hazırlığı için Moskova'da yapılacak toplantıya katılmayı reddetti
Ermenistan barış anlaşması hazırlığı için Moskova'da yapılacak toplantıya katılmayı reddetti
Rusya, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan’ın katılmayı... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
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ermenistan, rusya, azerbaycan
ermenistan, rusya, azerbaycan

Ermenistan barış anlaşması hazırlığı için Moskova'da yapılacak toplantıya katılmayı reddetti

14:46 22.12.2022 (güncellendi: 15:12 22.12.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / POOL
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Ayrıntılar geliyor
Rusya, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan’ın katılmayı reddettiğini duyurdu.
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