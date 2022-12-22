https://sputniknews.com.tr/20221222/ermenistan-baris-anlasmasi-hazirligi-icin-moskovada-yapilacak-toplantiya-katilmayi-reddetti-1064873994.html
Ermenistan barış anlaşması hazırlığı için Moskova'da yapılacak toplantıya katılmayı reddetti
Ermenistan barış anlaşması hazırlığı için Moskova'da yapılacak toplantıya katılmayı reddetti
Rusya, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan’ın katılmayı... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T14:46+0300
2022-12-22T14:46+0300
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ermenistan, rusya, azerbaycan
ermenistan, rusya, azerbaycan
Ermenistan barış anlaşması hazırlığı için Moskova'da yapılacak toplantıya katılmayı reddetti
14:46 22.12.2022 (güncellendi: 15:12 22.12.2022) Abone ol
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Rusya, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan’ın katılmayı reddettiğini duyurdu.