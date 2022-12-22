https://sputniknews.com.tr/20221222/emperyalizmin-keyfi-yerindeyse-demokrasi-insan-haklari-ne-zaman-sikintiya-girse-saldirganlik-1064982126.html

'Emperyalizmin keyfi yerindeyse demokrasi, insan hakları, ne zaman sıkıntıya girse saldırganlık'

'Emperyalizmin keyfi yerindeyse demokrasi, insan hakları, ne zaman sıkıntıya girse saldırganlık'

Prof. Emin Gürses’e göre, hegemonya yitimi ABD ve Britanya'yı paniğe sevk etti. Gürses, "Emperyalizmin keyfi yerinde olduğunda demokrasi, insan hakları, ne... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T23:47+0300

2022-12-22T23:47+0300

2022-12-24T23:57+0300

radyo

eksen

vladimir putin

almanya

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063519014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bd68ca625fbbe9c11a7eb42c6b77b1c3.jpg

Biden yönetimi, ABD'nin Ukrayna çatışmasına giderek daha fazla müdahil olmasına yol açan adımlar atıyor. 2014'teki Kiev'deki darbeyi organize ederek Ukrayna iç savaşını tetiklemiş olan ABD'li neoconlar, Kiev yönetiminin cephe hattında zorda kaldığı bir sırada Vladimir Zelenskiy'i Washington'da ağırladı. Ukrayna'ya dönüp dolaşın Amerikan savunma sanayinin ceplerini dolduracak şekilde 45 milyar dolarlık yardım açıklandı. Biden yönetimi bir süredir konuşulan en az bir Patriot bataryası dahil çok sayıda yeni silah sistemi ve mühimmatın da Kiev'e verileceğini duyurdu.Biden yönetiminin bu hamlesine Kongre'deki Cumhuriyetçi liderliği de destek çıkarken, Ukrayna üzerinden Cumhuriyetçi parti içinde 'anti-Trump' cephenin şekillenmesi de dikkat çekiyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Ukrayna savaşına desteklerini Afganistan'dan geçen yılki çekilme ile bağlayan ilginç değerlendirmeler yaptı. Blinken, Afganistan'dan çekilmeselerdi Ukrayna'ya hem kendilerinin hem de Avrupalı müttefiklerinin bu kadar destek veremeyeceklerini açıkça dile getirdi.ABD'nin Ukranya çatışmasını körüklemedeki motivasyonu, Avrupa'ya ve dünyaya etkileri ile Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine dair yükseltilen eleştirileri Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Emin Gürses ile konuştuk.‘Emperyal taraf sıkıştıkça Hitler gibi konuşmaya başladı’Prof. Emin Gürses’e göre, hegemonya yitimi riski ABD ve Britanya'yı paniğe sevk etmiş durumda. Biraz 'yan çizen' Fransa'nın kenarda kontrolde tutulduğunu söyleyen Gürses, Britanya'nın Brexit'le AB'den çıkışı dahil tüm gelişmelerin 'proje olduğunu', Almanya'nın da Rusya ile yakınlaşmasının hedeflendiğini belirtti. Gürses, "Emperyalizm öyle bir şey, keyfi yerinde olduğunda demokrasi, insan hakları ama ne zaman sıkıntıya girse, saldırganlaşır" vurgusu yaptı:‘Rusya ile Almanya yakınlaşırsa Rusya’yı artık kontrol edemezler’ABD’nin dünyanın ‘birikim kaynaklarını’ tükettiğini söyleyen Gürses, özellikle Almanya’nın Rusya ile yakınlaşmasını istemediğini belirtti. Rusya ile Almanya'nın yakınlaşması halinde ABD ve Britanya'nın 'tasfiye olacağını' söyleyen Gürses, Ukrayna krizi yüzünden Almanya'da sonbaharda toplumsal huzursuzluk baş gösterince ABD istihbaratının 'Reichsbürger' örgütü üzerinden 'bir darbe senaryosu' yazdığını ve Alman devletinin de toplumu korkutma hamlesi yaptığı görüşünü dile getirdi:‘Gürcistan’ı bıraktılar, gittiler, dalgalanan Amerikan bayraklarını da kaldırdılar’ABD ve Britanya derin devletlerinin yakın tarihteki ilişkilerine atıf yapan Prof Gürses, Gürcistan ve Libya örneklerinden hareketle “Amerika’ya, emperyalizme teslim olursan önce seni harcar" vurgusu yaptı:‘Çin’i kontrol etmek için ekonomiye entegre ettiler’Gürses'e göre, ABD için komünizm yahut şeriat değil, ‘pazarın açık olması’. Rusya'nın kendi kaynaklarını kontrol ettiğini, Çin'in ise bütün üretiminin Avrupa ve ABD'ye yönelik olduğunu söyleyen Gürses, Çin yönetiminin bunu görerek iç tüketimi arttırmaya çalıştığına dikkat çekti. Gürses, 150 yıldır 'serbest' ticaret' diyen Batı'nın gelişmeler Pekin'e yarayınca şimdi 'adil ticaretten' bahsettiğini dile getirdi:“Rusya ile Çin’in ilişkilerini Kissenger, 1971’de dile getirdi. 1969 sınır savaşından sonra Kissinger, Çin’i Rusya’dan ayırıp Rusya’yı yalnız bırakmak için yaptı. Çin burada biraz tedirgin davranıyor. Çünkü Çin’in bütün üretimi Avrupa ve Amerika pazarına yönelik. Çin’i önce ekonomiye entegre ettiler. Böylece Çin’i kontrol etmek daha kolaydı. Ama Rusya kaynakları Avrupa’nın dışında başka ülkelere satmaya uygun, doğalgaz ve petrolü var. Bu kaynakları Hindistan, Çin ve Türkiye’ye gönderebiliyor. Bu arada Avrupa batıyor. Amerika da şimdi Avrupa’da büyük bir ses çıkar diye tedirgin. Ama İngilizlere biraz daha dayatalım diye bastırıyor. İngiltere’de 'Avrupa’yı bir süre sonra kontrol edemez duruma gelebiliriz' diye konuşuluyor. Ama Çin, Amerika ile anlaşabilir. Çünkü pazar olarak Avrupa ve Amerika’ya çok bağlı. Çin yönetimi onun için içeride tüketimi arttırmaya çalışıyor, maaşları artırıyor. Tüketim artsın ki fabrikalar çalışsın. Ama Çin’e karşı düşündükleri şey acaba Hindistan burada görev üstlenebilir mi? Avustralya ile askeri pakt kurdular ama kendini idare edemiyor. Zaten Çin ile de savaşırsa Avustralya diye bir şey kalmaz. Orada Batı’nın çıkmazı şu. 150 yıldır serbest ticaret diyorlardı, Çin öne çıktı. O zaman adil ticaret yapalım dediler, yine Çin öne çıktı. Amerika da diyor ki ‘Adil veya serbest ticaret olmaz, pozitif ayrımcılık olsun, çünkü bizim mallarımız piyasaya giremiyor', onu engellemeye çalışıyorlar. Anlaşmaya varırlarsa Çin ile sorunları kalmayacak. Amerika’nın derdi, komünistlik, şeriat değil. Pazar açıksa ister komünist ister şeriatçı olsun. Pazar kapalıysa liberal de olsa tehlikelidir.”‘Türkiye Putin sayesinde bir denge politikası sürüyor, yoksa Batı daha saldırgan olur’Ankara'nın Suriye’de, Kafkasya’da, Ege’de ‘Putin sayesinde’ bir denge politikası yürüttüğü görüşünde olan Gürses’e göre, bunun olmadığı durumda Batı daha saldırganlaşır:

almanya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo, vladimir putin, almanya, rusya