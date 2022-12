https://sputniknews.com.tr/20221222/ekrem-imamogludan-cumhurbaskani-erdogana-bu-saatten-sonra-onun-icin-kabusa-dondu-1064869663.html

Ekrem İmamoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bu saatten sonra onun için kabusa döndü

Ekrem İmamoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bu saatten sonra onun için kabusa döndü

2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Kumpas ve ayak oyunları sürecine aldanmayan 6'lı masa... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

Son dönemde hapis kararı üzerinden gerginlik yaşadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Mahkeme olayı, kurdukları kumpas sürecine aldanmayan 6'lı masa, Kılıçdaroğlu ve Akşener, gösterilen uyumlu bakış onları iyice alabora etti. Her akşam beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum ama bu saatten sonra onun için kabusa döndü" ifadesini kullandı."Hapis kararı İmamoğlu'nun mu Türkiye'nin mi önünü tıkıyor?" sorusuna da yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Demokrasiye yapılan her müdahale Türkiye'nin önünü tıkar. Bunu başarısız kılmamız gerek. Öyle yaparsak Türkiye'nin önü açılır. Hukuksuz biçimde verilen tüm kararlar için geçerli bu. Arkadaşlarımız içeride, Demirtaş içeride şu an. Aileleri kötü durumda" diye konuştu.Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, İmamoğlu kendisine verilen cezayla ilgili çizilen senaryolara da değinerek, "Mülk edinme duygusuna sahip iktidar mensupları var. Benzerini ülke için yaşatıyorlar. İstanbul için 'Kazansanız da vermeyiz' duygusunu yaşattılar. Ne oldu millet farkı 806 bin oya çıkarttı. Bunu mülk edindiklerini düşündükleri için kabul edemiyorlar. Gelinen noktada 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' diyen anlayış bu korkuyu kapısında hissediyor. Bu korku yüzünden ana aktör gördüğü insanları da kumpas, şantaj duygularıyla bertaraf etmeye çalışıyor. Onları şaşırtacak derecede cesur ve onlardan birkaç kat daha yetenekli bir Karadenizli olduğumu unutuyor. Bu saatten sonra cumhurbaşkanına tek tavsiyem şudur; sahayı mertlikle dizayn etsinler" dedi.

