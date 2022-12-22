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Ekrem İmamoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bu saatten sonra onun için kabusa döndü
Ekrem İmamoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bu saatten sonra onun için kabusa döndü
2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Kumpas ve ayak oyunları sürecine aldanmayan 6'lı masa... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T13:43+0300
2022-12-22T13:43+0300
politika
ekrem imamoğlu
recep tayyip erdoğan
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Son dönemde hapis kararı üzerinden gerginlik yaşadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Mahkeme olayı, kurdukları kumpas sürecine aldanmayan 6'lı masa, Kılıçdaroğlu ve Akşener, gösterilen uyumlu bakış onları iyice alabora etti. Her akşam beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum ama bu saatten sonra onun için kabusa döndü" ifadesini kullandı."Hapis kararı İmamoğlu'nun mu Türkiye'nin mi önünü tıkıyor?" sorusuna da yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Demokrasiye yapılan her müdahale Türkiye'nin önünü tıkar. Bunu başarısız kılmamız gerek. Öyle yaparsak Türkiye'nin önü açılır. Hukuksuz biçimde verilen tüm kararlar için geçerli bu. Arkadaşlarımız içeride, Demirtaş içeride şu an. Aileleri kötü durumda" diye konuştu.Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, İmamoğlu kendisine verilen cezayla ilgili çizilen senaryolara da değinerek, "Mülk edinme duygusuna sahip iktidar mensupları var. Benzerini ülke için yaşatıyorlar. İstanbul için 'Kazansanız da vermeyiz' duygusunu yaşattılar. Ne oldu millet farkı 806 bin oya çıkarttı. Bunu mülk edindiklerini düşündükleri için kabul edemiyorlar. Gelinen noktada 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' diyen anlayış bu korkuyu kapısında hissediyor. Bu korku yüzünden ana aktör gördüğü insanları da kumpas, şantaj duygularıyla bertaraf etmeye çalışıyor. Onları şaşırtacak derecede cesur ve onlardan birkaç kat daha yetenekli bir Karadenizli olduğumu unutuyor. Bu saatten sonra cumhurbaşkanına tek tavsiyem şudur; sahayı mertlikle dizayn etsinler" dedi.
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ekrem imamoğlu, recep tayyip erdoğan
ekrem imamoğlu, recep tayyip erdoğan

Ekrem İmamoğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bu saatten sonra onun için kabusa döndü

13:43 22.12.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGULİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Saraçhane mitingi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Saraçhane mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGUL
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2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Kumpas ve ayak oyunları sürecine aldanmayan 6'lı masa, iktidardakileri alabora etti. Beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum ama bu saatten sonra onun için kâbusa döndüm" ifadesini kullandı.
Son dönemde hapis kararı üzerinden gerginlik yaşadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Mahkeme olayı, kurdukları kumpas sürecine aldanmayan 6'lı masa, Kılıçdaroğlu ve Akşener, gösterilen uyumlu bakış onları iyice alabora etti. Her akşam beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum ama bu saatten sonra onun için kabusa döndü" ifadesini kullandı.
"Hapis kararı İmamoğlu'nun mu Türkiye'nin mi önünü tıkıyor?" sorusuna da yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Demokrasiye yapılan her müdahale Türkiye'nin önünü tıkar. Bunu başarısız kılmamız gerek. Öyle yaparsak Türkiye'nin önü açılır. Hukuksuz biçimde verilen tüm kararlar için geçerli bu. Arkadaşlarımız içeride, Demirtaş içeride şu an. Aileleri kötü durumda" diye konuştu.
Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, İmamoğlu kendisine verilen cezayla ilgili çizilen senaryolara da değinerek, "Mülk edinme duygusuna sahip iktidar mensupları var. Benzerini ülke için yaşatıyorlar. İstanbul için 'Kazansanız da vermeyiz' duygusunu yaşattılar. Ne oldu millet farkı 806 bin oya çıkarttı. Bunu mülk edindiklerini düşündükleri için kabul edemiyorlar. Gelinen noktada 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' diyen anlayış bu korkuyu kapısında hissediyor. Bu korku yüzünden ana aktör gördüğü insanları da kumpas, şantaj duygularıyla bertaraf etmeye çalışıyor. Onları şaşırtacak derecede cesur ve onlardan birkaç kat daha yetenekli bir Karadenizli olduğumu unutuyor. Bu saatten sonra cumhurbaşkanına tek tavsiyem şudur; sahayı mertlikle dizayn etsinler" dedi.
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