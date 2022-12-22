https://sputniknews.com.tr/20221222/duzensiz-gocmenlerin-tasindigi-5-kisilik-otomobilden-15-kisi-cikti-1064875389.html

Düzensiz göçmenlerin taşındığı 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı

Düzensiz göçmenlerin taşındığı 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı

Kars'ta şüphe üzerine durdurulan 5 kişilik otomobilde, 13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Sürücünün gözaltına alındığı araçta 6... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T16:00+0300

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2022-12-22T16:00+0300

yaşam

kaçak göçmen

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Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor ilçesindeki yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.Otomobilde yapılan kontrolde, 3’ü bagajda taşınan 14 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu gerekçesiyle sürücü gözaltına alındı.Araçta yapılan aramada 6 gram uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu olan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Gözaltına alınan sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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2022

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kaçak göçmen