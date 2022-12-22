https://sputniknews.com.tr/20221222/duzensiz-gocmenlerin-tasindigi-5-kisilik-otomobilden-15-kisi-cikti-1064875389.html
Düzensiz göçmenlerin taşındığı 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı
Düzensiz göçmenlerin taşındığı 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı
Kars'ta şüphe üzerine durdurulan 5 kişilik otomobilde, 13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Sürücünün gözaltına alındığı araçta 6... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T16:00+0300
2022-12-22T16:00+0300
2022-12-22T16:00+0300
yaşam
kaçak göçmen
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Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor ilçesindeki yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.Otomobilde yapılan kontrolde, 3’ü bagajda taşınan 14 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu gerekçesiyle sürücü gözaltına alındı.Araçta yapılan aramada 6 gram uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu olan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Gözaltına alınan sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.
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kaçak göçmen
Düzensiz göçmenlerin taşındığı 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı
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Kars'ta şüphe üzerine durdurulan 5 kişilik otomobilde, 13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Sürücünün gözaltına alındığı araçta 6 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor ilçesindeki yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan kontrolde, 3’ü bagajda taşınan 14 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu gerekçesiyle sürücü gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada 6 gram uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu olan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Gözaltına alınan sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.