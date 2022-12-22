https://sputniknews.com.tr/20221222/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064861527.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.65 lira seviyelerinde başlarken, euro ise 19ç87 bandında hareket ediyor. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T09:15+0300
2022-12-22T09:15+0300
2022-12-22T09:15+0300
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Dolar, 22 Aralık 2022 sabahında 18.65 lira bandının üzerinde seyrediyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6626 lira, satış fiyatı 18,6697 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL aynı dakikalarda 19.8703 lira alış fiyatı, 19,9090 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1,0642'den işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1819 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1092 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Çeyrek altın 1812 lira, yarım altın 3626 lira, Cumhuriyet altını 7229 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221221/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064820781.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 18.65 lira seviyelerinde başlarken, euro ise 19ç87 bandında hareket ediyor.
Dolar, 22 Aralık 2022 sabahında 18.65 lira bandının üzerinde seyrediyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6626 lira, satış fiyatı 18,6697 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL aynı dakikalarda 19.8703 lira alış fiyatı, 19,9090 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,0642'den işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1819 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1092 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Çeyrek altın 1812 lira, yarım altın 3626 lira, Cumhuriyet altını 7229 liradan el değiştiriyor.