https://sputniknews.com.tr/20221222/disisleri-bakan-cavusoglu-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1064883616.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Tahıl Anlaşması, F-16 tedarik süreci, Suriye'deki... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T19:52+0300

2022-12-22T19:52+0300

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mevlüt çavuşoğlu

dünya

antony blinken

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Blinken'ın telefonda görüştüğü, tarafların tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldığı bildirildi.Açıklamada, görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin de gündeme geldiği, Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı kaydedildi.

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mevlüt çavuşoğlu, antony blinken