https://sputniknews.com.tr/20221222/devler-kupada-yoluna-devam-ediyor-1064919805.html

Devler Kupa’da Yoluna Devam Ediyor

Devler Kupa’da Yoluna Devam Ediyor

Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. turunda son viraja girildi. Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakiplerini farklı sonuçlarla geçerken gözler Cuma günü yeniden başlayacak... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T15:00+0300

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2022-12-23T19:14+0300

veri maç

radyo

trabzonspor

şenol güneş

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff 1. lig

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Devler Kupa’da Yoluna Devam Ediyor Devler Kupa’da Yoluna Devam Ediyor

Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç’ın bu bölümünde, Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur maçları futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Teknik direktör değişikliğine gidip yeniden Şenol Güneş dönemine giren Beşiktaş, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta maç eksikliğiyle üçüncü sıra konumunda olan Şanlıurfaspor ile kupada karşı karşıya geldi. Rakibini Vodefone Park’ta ağırlayan Kara Kartal ilk yarıda 2-0 geriye düşse de oyuncu değişikliklerinin taze kan olmasıyla beraber önce farkı kapattı, daha sonra da öne geçerek karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmasını bildi.Trabzonspor ise TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile tur mücadelesi verdi. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, rakibini 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen bir diğer takım oldu. 10 yıl aranın ardından ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelen iki takım arasındaki Karadeniz derbisine Naci Ünüvar damga vurdu. Sezon başında Ajax’tan kiralanan Naci Ünüvar, Trabzonspor formasıyla ilk 11’de başladığı maçta iki gol atarak dikkat çekti. Naci Ünüvar’ın bir şutunda ise direk gole izin vermedi. Trabzonspor’un diğer golü ise Umut Bozok’tan geldiProgramda ayrıca, Süper Lig için alınan yeni kararlar da masaya yatırıldı. Kulüp başkanlarının gözleri önünde yapılacak hakem atamasından, deplasman seyirci yasağının kaldırılmasıyla ilgili karara kadar bir dizi değişiklik ele alınırken, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin sözlerinin altı çizildi.

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2022

Ata Arslan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

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radyo, trabzonspor, şenol güneş, türkiye futbol federasyonu (tff), tff 1. lig, аудио