https://sputniknews.com.tr/20221222/devler-kupada-yoluna-devam-ediyor-1064919805.html
Devler Kupa’da Yoluna Devam Ediyor
Devler Kupa’da Yoluna Devam Ediyor
Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. turunda son viraja girildi. Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakiplerini farklı sonuçlarla geçerken gözler Cuma günü yeniden başlayacak... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T15:00+0300
2022-12-22T15:00+0300
2022-12-23T19:14+0300
veri maç
radyo
trabzonspor
şenol güneş
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff 1. lig
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064919604_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5333183035fa3915718c19b9a75733e2.jpg
Devler Kupa’da Yoluna Devam Ediyor
Devler Kupa’da Yoluna Devam Ediyor
Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç’ın bu bölümünde, Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur maçları futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Teknik direktör değişikliğine gidip yeniden Şenol Güneş dönemine giren Beşiktaş, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta maç eksikliğiyle üçüncü sıra konumunda olan Şanlıurfaspor ile kupada karşı karşıya geldi. Rakibini Vodefone Park’ta ağırlayan Kara Kartal ilk yarıda 2-0 geriye düşse de oyuncu değişikliklerinin taze kan olmasıyla beraber önce farkı kapattı, daha sonra da öne geçerek karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmasını bildi.Trabzonspor ise TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile tur mücadelesi verdi. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, rakibini 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen bir diğer takım oldu. 10 yıl aranın ardından ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelen iki takım arasındaki Karadeniz derbisine Naci Ünüvar damga vurdu. Sezon başında Ajax’tan kiralanan Naci Ünüvar, Trabzonspor formasıyla ilk 11’de başladığı maçta iki gol atarak dikkat çekti. Naci Ünüvar’ın bir şutunda ise direk gole izin vermedi. Trabzonspor’un diğer golü ise Umut Bozok’tan geldiProgramda ayrıca, Süper Lig için alınan yeni kararlar da masaya yatırıldı. Kulüp başkanlarının gözleri önünde yapılacak hakem atamasından, deplasman seyirci yasağının kaldırılmasıyla ilgili karara kadar bir dizi değişiklik ele alınırken, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin sözlerinin altı çizildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Ata Arslan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
Ata Arslan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064919604_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_81e88308dfaf12c667bd13f51b9c2c21.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
radyo, trabzonspor, şenol güneş, türkiye futbol federasyonu (tff), tff 1. lig, аудио
radyo, trabzonspor, şenol güneş, türkiye futbol federasyonu (tff), tff 1. lig, аудио
Devler Kupa’da Yoluna Devam Ediyor
15:00 22.12.2022 (güncellendi: 19:14 23.12.2022) Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. turunda son viraja girildi. Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakiplerini farklı sonuçlarla geçerken gözler Cuma günü yeniden başlayacak Spor Toto Süper Lig maçlarına çevrilecek.
Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç’ın bu bölümünde, Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur maçları futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.
Teknik direktör değişikliğine gidip yeniden Şenol Güneş dönemine giren Beşiktaş, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta maç eksikliğiyle üçüncü sıra konumunda olan Şanlıurfaspor ile kupada karşı karşıya geldi. Rakibini Vodefone Park’ta ağırlayan Kara Kartal ilk yarıda 2-0 geriye düşse de oyuncu değişikliklerinin taze kan olmasıyla beraber önce farkı kapattı, daha sonra da öne geçerek karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmasını bildi.
Trabzonspor ise TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile tur mücadelesi verdi. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, rakibini 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen bir diğer takım oldu. 10 yıl aranın ardından ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelen iki takım arasındaki Karadeniz derbisine Naci Ünüvar damga vurdu. Sezon başında Ajax’tan kiralanan Naci Ünüvar, Trabzonspor formasıyla ilk 11’de başladığı maçta iki gol atarak dikkat çekti. Naci Ünüvar’ın bir şutunda ise direk gole izin vermedi. Trabzonspor’un diğer golü ise Umut Bozok’tan geldi
Programda ayrıca, Süper Lig için alınan yeni kararlar da masaya yatırıldı. Kulüp başkanlarının gözleri önünde yapılacak hakem atamasından, deplasman seyirci yasağının kaldırılmasıyla ilgili karara kadar bir dizi değişiklik ele alınırken, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin sözlerinin altı çizildi.