https://sputniknews.com.tr/20221222/dalis-yaptigini-anlatan-putin-5-metre-derinlik-bile-bana-fazla-geliyor-1064887278.html

Dalış yaptığını anlatan Putin: 5 metre derinlik bile bana fazla geliyor

Dalış yaptığını anlatan Putin: 5 metre derinlik bile bana fazla geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dalış sporuyla uğraştığını belirterek 5 metre derinliğe inmenin kendisi için kesinlikle yeterli olduğunu söyledi. 22.12.2022, Sputnik Türkiye

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vladimir putin

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serbest dalış

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Putin, Yeni Yıl öncesi Kremlin Meydanı yanındaki Manej Sergi Sarayı'nda kurulan Gençlik Evi'nde gençlerle bir araya geldi.Görüşme sırasında tekerlekli sandalyeli bir kız, sakatlandıktan sonra hayata yeniden başlamak zorunda kaldığını, aktif şekilde yaşamaya karar verdiğini ve dalgıç olduğunu anlattı.Putin'in kaç metreye daldığını sorması üzerine genç kız, 40 metreye daldığını söyleyerek Rusya liderini şaşırttı."Gerek yok, bu çok derin. Ben 5 metre iniyorum ve bu bile bana çok geliyor" karşılığını veren Putin, batiskafla çok daha derine indiğini de anımsattı.'Noel Baba'ya inanıyorum' Bu arada Putin, bir başka kızla sohbeti sırasında gelen soruya cevaben Noel Baba'ya inandığını ifade etti.Rusya lideri, "Elbette. "Tüm normal ve düzgün insanlar Noel Baba'ya inanmalı" diye konuştu.

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vladimir putin, dalış, serbest dalış