https://sputniknews.com.tr/20221222/cumhurbaskani-erdogan-birileri-teror-orgutlerini-uzerimize-salarak-eski-gunleri-hortlatma-pesinde--1064868726.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri hortlatma peşinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri hortlatma peşinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri hortlatma peşinde koşsa da bu... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T13:08+0300

2022-12-22T13:08+0300

2022-12-22T13:43+0300

politika

recep tayyip erdoğan

haberler

terör

saldırı

terör örgütleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064867560_0:64:1201:739_1920x0_80_0_0_bc5beb68b253491664b0a235c4fd2e48.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, ''Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri hortlatma peşinde koşsa da bu senaryo artık işlemeyecektir'' açıklamasında bulundu. "Eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarı taşıyoruz" diyer Erdoğan, ''Ülkesini kendi sorunlarını çözmüş olarak bölgesel liderliğe yükselttik. Yatırımla, istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız'' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Bu proje bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Bu projenin bitmesi Bitlis ile birlikte tüm bölgeyi rahatlatacak. Bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla hak ettiği yere bir adım daha yaklaşacaktır. Bölgede nasıl huzuru tesis ettiysek, bu tür altyapı çalışmaları ile kalkınma konusundaki adımlarımızı atıyoruz.Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, acıları asla unutmayacak, terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Demokrasi ve Kalkınma Altyapısını daha büyük atılımlara dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. Her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı sağlıyor.Eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarı taşıyoruz. Ülkesini kendi sorunlarını çözmüş olarak bölgesel liderliğe yükselttik.Yatırımla, istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, haberler, terör, saldırı, terör örgütleri