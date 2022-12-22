https://sputniknews.com.tr/20221222/cicis-kardeslerin-evine-baskin-rulo-seklinde-para-ve-kokain-bulundu-1064874484.html

'Ciciş kardeşler'in evine baskın: Rulo şeklinde para ve kokain bulundu

'Ciciş kardeşler'in evine baskın: Rulo şeklinde para ve kokain bulundu

'Ciciş kardeşler'den Esra Ersoy’un evine baskın düzenleyen polis ekipleri, Ersoy'a ait elektronik eşyalara el koyarken, kardeş Ceyda Ersoy’un odasında rulo... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T15:06+0300

2022-12-22T15:06+0300

2022-12-22T15:16+0300

türkiye

esra ersoy

ceyda ersoy

çocuk istismarı

kokain

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Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklu bulunan Esra Ersoy’un evine yaptığı baskında kardeş Ceyda Ersoy'un odasında rulo şekline getirilmiş para buldu. Odanın penceresinin açık olmasından şüphelenen polis, aşağıda ise kutu içerisinde kokain ele geçirdi.Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 39 yaşındaki Esra Ersoy, bir süre önce ‘basit yaralama’ suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan Kovid-19 salgını nedeniyle ikametinin bulunduğu karakola imza vermek şartıyla süreli olarak tahliye edilmişti. Bu çerçevede imza atmak için geçtiğimiz Mart atında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine gelen Esra Ersoy, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınmış ve sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Bu çerçevede savcılığın ‘elektronik eşyalara el koyma’ kararı göndermesi üzerine dün akşamüstü harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, Ersoy’un evine baskın düzenledi. Evde bir süre arama yapan polis ekipleri, elektronik eşyalar olan dizüstü bilgisayar ve flash belleklere incelemek üzere el koydu. Evde aramalara devam eden Beşiktaş polisi, 35 yaşındaki kardeşi Ceyda Ersoy’un odasında rulo şekline getirilmiş 50 lira buldu. Odanın penceresinin açık olmasından şüphelenen polis ekipleri, aşağıda ise kutu içerisinde 15 gram kokain ele geçirdi.‘Başkaları dışarıda cirit atarken, burada olmam komik’Aramaların ardından Ceyda Ersoy Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alındı. Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine götürülen Ersoy’un ifadesi alırken suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyette 'uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlemleri tamamlanan Ceyda Ersoy, adliyeye sevk edildi. Ersoy, İHA muhabirinin konuyla ilgili sorularına, “Başkaları dışarıda cirit atarken benim bu şekilde gelmem çok komik bir şey” diye yanıt verdi. Öte yandan Ersoy’un emniyette, intihara teşebbüs, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve hayasızca hareketler gibi suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220323/cicis-kardeslerden-esra-ersoya-cocuga-cinsel-istismar-sucundan-tutuklandi-1054968460.html

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esra ersoy, ceyda ersoy, çocuk istismarı, kokain