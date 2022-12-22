https://sputniknews.com.tr/20221222/chicken-tikka-masalanin-mucidi-hayatini-kaybetti-1064869007.html
Tavuk Tikka Masala'nın mucidi hayatını kaybetti
Tavuk Tikka Masala'nın mucidi hayatını kaybetti
İngiltere'deki en popüler köri baharatlı yemeği Tavuk (Chicken) Tikka Masala'nın mucidi olarak bilinen Pakistan asıllı Ali Ahmed Aslam 77 yaşında hayata... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T13:12+0300
2022-12-22T13:12+0300
2022-12-22T13:15+0300
yaşam
ingiltere
chicken tikka masala
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064868819_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7987af55f759228674cb5040b42d610a.jpg
İngiltere'nin Glasgow şehrindeki ünlü Pakistan restoranı Shish Mahal'in Pakistan asıllı şefi Ali Ahmed Aslam yaşamını yitirdi. Dünyanın ve İngiltere'nin en popüler köri baharatlı yemekleri arasında yer alan Tavuk Tikka Masala'nın mucidi olarak bilinen Aslam, 77 yaşındaydı.Pazartesi günü duyurulan ölüm haberinin ardından Shish Mahal restoranı şefe saygı amacıyla 48 saatliğine kapılarını müşterilere kapattı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Aslam'ın cenaze namazı Salı günü Glasgow Merkez Camii'nde kılınırken, törene çok sayıda seveni katılarak ailesini yalnız bırakmadı.Pakistan'da doğan Aslam, henüz çocuk yaşta ailesiyle birlikte İngiltere'ye göç etmiş, 1964'te Glasgow'daki restoranı açmıştı. Ölüm ilanına ilişkin sosyal medya paylaşımında Aslam'ın evli ve 5 çocuklu olduğu belirtildi.Fransız AFP haber ajansına verdiği bir demeçte Aslam, 1970'li yıllarda bir müşterinin Tavuk Tikka'yı daha sulu hale getirmenin mümkün olup olmadığını sorması üzerine Tavuk Tikka Masala'yı yarattığını söylemişti. Aslam, özel tarifinde, geleneksel Tavuk Tikka'ya kremalı bir domates sosu eklemişti.Aslam, tarifinin sırrını şöyle anlatmıştı:2009 yılında dönemin İşçi Partili Glasgow Milletvekili Muhammed Sarwar, şehrin Tavuk Tikka Masala'nın anavatanı olarak tanınması çağrısında bulunmuştu. Köri için Glasgow'a AB statüsü verilmesi için kampanya yürüten Sarwar, Avam Kamarası'nda da buna ilişkin bir önerge sunmuş ancak başka kuruluş ve şehirlerin de bu popüler tavuk yemeğini sahiplenmesi nedeniyle başarısız olmuştu.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064868819_14:0:922:681_1920x0_80_0_0_6b239005a3a69f78cff6c0f011284db4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, chicken tikka masala
ingiltere, chicken tikka masala
Tavuk Tikka Masala'nın mucidi hayatını kaybetti
13:12 22.12.2022 (güncellendi: 13:15 22.12.2022) Abone ol
İngiltere'deki en popüler köri baharatlı yemeği Tavuk (Chicken) Tikka Masala'nın mucidi olarak bilinen Pakistan asıllı Ali Ahmed Aslam 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.
İngiltere'nin Glasgow şehrindeki ünlü Pakistan restoranı Shish Mahal'in Pakistan asıllı şefi Ali Ahmed Aslam yaşamını yitirdi. Dünyanın ve İngiltere'nin en popüler köri baharatlı yemekleri arasında yer alan Tavuk Tikka Masala'nın mucidi olarak bilinen Aslam, 77 yaşındaydı.
Pazartesi günü duyurulan ölüm haberinin ardından Shish Mahal restoranı şefe saygı amacıyla 48 saatliğine kapılarını müşterilere kapattı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Shish ahalisi... Ali bey bu sabah bizlere veda etti. Hepimiz büyük bir üzüntü içerisindeyiz."
Aslam'ın cenaze namazı Salı günü Glasgow Merkez Camii'nde kılınırken, törene çok sayıda seveni katılarak ailesini yalnız bırakmadı.
Pakistan'da doğan Aslam, henüz çocuk yaşta ailesiyle birlikte İngiltere'ye göç etmiş, 1964'te Glasgow'daki restoranı açmıştı. Ölüm ilanına ilişkin sosyal medya paylaşımında Aslam'ın evli ve 5 çocuklu olduğu belirtildi.
Fransız AFP haber ajansına verdiği bir demeçte Aslam, 1970'li yıllarda bir müşterinin Tavuk Tikka'yı daha sulu hale getirmenin mümkün olup olmadığını sorması üzerine Tavuk Tikka Masala'yı yarattığını söylemişti. Aslam, özel tarifinde, geleneksel Tavuk Tikka'ya kremalı bir domates sosu eklemişti.
Aslam, tarifinin sırrını şöyle anlatmıştı:
"Tavuk Tikka Masala bu restoranda icat edildi. Sıradan Tavuk Tikka yapıyorduk, sonra bir müşteri geldi ve dedi ki, 'Bu biraz kuru, üzerine bir sos olsa fena olmazdı'. Biz de bir miktar sosla tavuğu pişirmenin daha iyi sonuç verebileceğini düşündük ve tavuğu yoğurt, krema, baharatlar içeren sos ile birlikte pişirdik. Genellikle Tikka'da acı köri olmaz, bu nedenle biz de yoğurt ve kremayı tercih ettik."
2009 yılında dönemin İşçi Partili Glasgow Milletvekili Muhammed Sarwar, şehrin Tavuk Tikka Masala'nın anavatanı olarak tanınması çağrısında bulunmuştu. Köri için Glasgow'a AB statüsü verilmesi için kampanya yürüten Sarwar, Avam Kamarası'nda da buna ilişkin bir önerge sunmuş ancak başka kuruluş ve şehirlerin de bu popüler tavuk yemeğini sahiplenmesi nedeniyle başarısız olmuştu.