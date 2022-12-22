https://sputniknews.com.tr/20221222/chicken-tikka-masalanin-mucidi-hayatini-kaybetti-1064869007.html

Tavuk Tikka Masala'nın mucidi hayatını kaybetti

Tavuk Tikka Masala'nın mucidi hayatını kaybetti

İngiltere'deki en popüler köri baharatlı yemeği Tavuk (Chicken) Tikka Masala'nın mucidi olarak bilinen Pakistan asıllı Ali Ahmed Aslam 77 yaşında hayata... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

ingiltere

chicken tikka masala

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İngiltere'nin Glasgow şehrindeki ünlü Pakistan restoranı Shish Mahal'in Pakistan asıllı şefi Ali Ahmed Aslam yaşamını yitirdi. Dünyanın ve İngiltere'nin en popüler köri baharatlı yemekleri arasında yer alan Tavuk Tikka Masala'nın mucidi olarak bilinen Aslam, 77 yaşındaydı.Pazartesi günü duyurulan ölüm haberinin ardından Shish Mahal restoranı şefe saygı amacıyla 48 saatliğine kapılarını müşterilere kapattı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Aslam'ın cenaze namazı Salı günü Glasgow Merkez Camii'nde kılınırken, törene çok sayıda seveni katılarak ailesini yalnız bırakmadı.Pakistan'da doğan Aslam, henüz çocuk yaşta ailesiyle birlikte İngiltere'ye göç etmiş, 1964'te Glasgow'daki restoranı açmıştı. Ölüm ilanına ilişkin sosyal medya paylaşımında Aslam'ın evli ve 5 çocuklu olduğu belirtildi.Fransız AFP haber ajansına verdiği bir demeçte Aslam, 1970'li yıllarda bir müşterinin Tavuk Tikka'yı daha sulu hale getirmenin mümkün olup olmadığını sorması üzerine Tavuk Tikka Masala'yı yarattığını söylemişti. Aslam, özel tarifinde, geleneksel Tavuk Tikka'ya kremalı bir domates sosu eklemişti.Aslam, tarifinin sırrını şöyle anlatmıştı:2009 yılında dönemin İşçi Partili Glasgow Milletvekili Muhammed Sarwar, şehrin Tavuk Tikka Masala'nın anavatanı olarak tanınması çağrısında bulunmuştu. Köri için Glasgow'a AB statüsü verilmesi için kampanya yürüten Sarwar, Avam Kamarası'nda da buna ilişkin bir önerge sunmuş ancak başka kuruluş ve şehirlerin de bu popüler tavuk yemeğini sahiplenmesi nedeniyle başarısız olmuştu.

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ingiltere, chicken tikka masala