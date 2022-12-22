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https://sputniknews.com.tr/20221222/cavusoglu-isvecle-ilgili-teror-iltisakli-suclularin-iadesi-konusunda-somut-gelisme-yok-1064877693.html
Çavuşoğlu: İsveç'le ilgili terör iltisaklı suçluların iadesi konusunda somut gelişme yok
Çavuşoğlu: İsveç'le ilgili terör iltisaklı suçluların iadesi konusunda somut gelişme yok
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşını ağırladı. Çavuşoğlu, FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade edilmemesini eleştirdi. İsveç Dışişleri Bakanı... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T16:50+0300
2022-12-22T16:50+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye ve İsveç arasında bir düşmanlık olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu müzakerelerin yapıcı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade edilmemesini eleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya ile yapılan 3'lü mutabakata dikkat çekerek, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok." dedi. Bakan Çavuşoğlu, İsveç'in "FETÖ mensupları için bir cazibe merkezi olmaya devam ettiğini" söyledi.Terörle mücadelede Türkiye'ye verilen taahhütlere ilişkin konuşan Billström, "Bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz. Adımlarımızı atmaya başladık ve devam edeceğiz." ifadesini kullandı.İsveçli bakan, "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek." diye konuştu.
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mevlüt çavuşoğlu
mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu: İsveç'le ilgili terör iltisaklı suçluların iadesi konusunda somut gelişme yok

16:50 22.12.2022
© AAMevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşını ağırladı. Çavuşoğlu, FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade edilmemesini eleştirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Billström, "PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.
Türkiye ve İsveç arasında bir düşmanlık olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu müzakerelerin yapıcı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.
Bakan Çavuşoğlu, FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade edilmemesini eleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya ile yapılan 3'lü mutabakata dikkat çekerek, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, İsveç'in "FETÖ mensupları için bir cazibe merkezi olmaya devam ettiğini" söyledi.
Terörle mücadelede Türkiye'ye verilen taahhütlere ilişkin konuşan Billström, "Bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz. Adımlarımızı atmaya başladık ve devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
İsveçli bakan, "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek." diye konuştu.
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