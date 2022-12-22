https://sputniknews.com.tr/20221222/cavusoglu-isvecle-ilgili-teror-iltisakli-suclularin-iadesi-konusunda-somut-gelisme-yok-1064877693.html

Çavuşoğlu: İsveç'le ilgili terör iltisaklı suçluların iadesi konusunda somut gelişme yok

Çavuşoğlu: İsveç'le ilgili terör iltisaklı suçluların iadesi konusunda somut gelişme yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşını ağırladı. Çavuşoğlu, FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade edilmemesini eleştirdi. İsveç Dışişleri Bakanı... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T16:50+0300

2022-12-22T16:50+0300

2022-12-22T16:50+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209254_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_277e2c915f4dd4dea1794719488c8fca.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye ve İsveç arasında bir düşmanlık olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu müzakerelerin yapıcı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade edilmemesini eleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya ile yapılan 3'lü mutabakata dikkat çekerek, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok." dedi. Bakan Çavuşoğlu, İsveç'in "FETÖ mensupları için bir cazibe merkezi olmaya devam ettiğini" söyledi.Terörle mücadelede Türkiye'ye verilen taahhütlere ilişkin konuşan Billström, "Bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz. Adımlarımızı atmaya başladık ve devam edeceğiz." ifadesini kullandı.İsveçli bakan, "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek." diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevlüt çavuşoğlu