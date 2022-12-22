https://sputniknews.com.tr/20221222/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-11-bin-759-lira-oldu-1064890562.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu

Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni rakamın işverene aylık... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T23:47+0300

2022-12-22T23:47+0300

2022-12-22T23:50+0300

ekonomi

asgari ücret

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.Buna göre, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

https://sputniknews.com.tr/20221222/sosyal-guvenlik-uzmani-erdursun-yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-15-bin-tl--1064885724.html

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asgari ücret, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı