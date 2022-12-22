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https://sputniknews.com.tr/20221222/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-11-bin-759-lira-oldu-1064890562.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu
Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni rakamın işverene aylık... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T23:47+0300
2022-12-22T23:50+0300
ekonomi
asgari ücret
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.Buna göre, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.
https://sputniknews.com.tr/20221222/sosyal-guvenlik-uzmani-erdursun-yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-15-bin-tl--1064885724.html
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asgari ücret, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
asgari ücret, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu

23:47 22.12.2022 (güncellendi: 23:50 22.12.2022)
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Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş olduğunu belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.
© Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıYeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.
Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.
© Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Buna göre, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.
Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
AKŞAM POSTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 15 bin TL
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