https://sputniknews.com.tr/20221222/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-11-bin-759-lira-oldu-1064890562.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu
Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni rakamın işverene aylık... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T23:47+0300
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2022-12-22T23:50+0300
ekonomi
asgari ücret
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.Buna göre, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.
https://sputniknews.com.tr/20221222/sosyal-guvenlik-uzmani-erdursun-yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-15-bin-tl--1064885724.html
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asgari ücret, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
asgari ücret, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu
23:47 22.12.2022 (güncellendi: 23:50 22.12.2022) Abone ol
Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş olduğunu belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.
Buna göre, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.