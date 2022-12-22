https://sputniknews.com.tr/20221222/bos-araziye-birakilan-agzi-bagli-cuvaldaki-7-kopek-yavrusunu-isciler-kurtardi-1064877727.html

Boş araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu işçiler kurtardı

Boş araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu işçiler kurtardı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu, demir yolu işçileri kurtardı. 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T16:49+0300

2022-12-22T16:49+0300

2022-12-22T16:49+0300

yaşam

türkiye

köpek

eskişehir

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Eskişehir’de demiryolunda çalışan işçiler Eskişehir Ankara çevre yolu Beylikova sapağında yavru köpeklerin sesini duyarak kapalı çuvalı açtıklarında 8 adet yeni doğmuş yavru köpekle karşılaştı. Daha önce doğum yapan bir köpeğin yanına götürülen yavru köpekler işçilerin çabasıyla kurtuldu.Yavru köpekleri kurtaran ekipte yer alan Gökalp Tepegöz, “Vardiya değişim esnasında köpek sesi duyduk. Çuvalın içine baktığımızda 8 tane yeni doğmuş köpek yavrusu ile karşılaştık. Biz gelmeseydik açlıktan ve havasızlıktan öleceklerdi. Küçük köpekleri yeni doğum yapan bir anne köpeğin önüne bıraktık, o da sahiplendi. Toplam 16 yavruyu emziriyor. Biz köpeği besliyoruz, köpekte yavruları. Böylece yavru köpeklerin yaşamasını sağladık” dedi.

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eskişehir

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