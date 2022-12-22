Türkiye
SON DAKİKA | HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221222/bos-araziye-birakilan-agzi-bagli-cuvaldaki-7-kopek-yavrusunu-isciler-kurtardi-1064877727.html
Boş araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu işçiler kurtardı
Boş araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu işçiler kurtardı
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu, demir yolu işçileri kurtardı. 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T16:49+0300
2022-12-22T16:49+0300
yaşam
türkiye
köpek
eskişehir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064877546_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_b5492e9d490c1dad8e39c8e852bdfadc.jpg
Eskişehir’de demiryolunda çalışan işçiler Eskişehir Ankara çevre yolu Beylikova sapağında yavru köpeklerin sesini duyarak kapalı çuvalı açtıklarında 8 adet yeni doğmuş yavru köpekle karşılaştı. Daha önce doğum yapan bir köpeğin yanına götürülen yavru köpekler işçilerin çabasıyla kurtuldu.Yavru köpekleri kurtaran ekipte yer alan Gökalp Tepegöz, “Vardiya değişim esnasında köpek sesi duyduk. Çuvalın içine baktığımızda 8 tane yeni doğmuş köpek yavrusu ile karşılaştık. Biz gelmeseydik açlıktan ve havasızlıktan öleceklerdi. Küçük köpekleri yeni doğum yapan bir anne köpeğin önüne bıraktık, o da sahiplendi. Toplam 16 yavruyu emziriyor. Biz köpeği besliyoruz, köpekte yavruları. Böylece yavru köpeklerin yaşamasını sağladık” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/konya-barinaginda-kopegin-kurekle-katledilmesine-iliskin-istenen-ceza-belli-oldu-1064519476.html
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064877546_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_d97da35f2707c251232857d7151a93ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, köpek, eskişehir
türkiye, köpek, eskişehir

Boş araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu işçiler kurtardı

16:49 22.12.2022
© İHA / MUSTAFA YILDIRIMBoş araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu işçiler kurtardı
Boş araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu işçiler kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
© İHA / MUSTAFA YILDIRIM
Abone olTelegram
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu, demir yolu işçileri kurtardı.
Eskişehir’de demiryolunda çalışan işçiler Eskişehir Ankara çevre yolu Beylikova sapağında yavru köpeklerin sesini duyarak kapalı çuvalı açtıklarında 8 adet yeni doğmuş yavru köpekle karşılaştı. Daha önce doğum yapan bir köpeğin yanına götürülen yavru köpekler işçilerin çabasıyla kurtuldu.
Yavru köpekleri kurtaran ekipte yer alan Gökalp Tepegöz, “Vardiya değişim esnasında köpek sesi duyduk. Çuvalın içine baktığımızda 8 tane yeni doğmuş köpek yavrusu ile karşılaştık. Biz gelmeseydik açlıktan ve havasızlıktan öleceklerdi. Küçük köpekleri yeni doğum yapan bir anne köpeğin önüne bıraktık, o da sahiplendi. Toplam 16 yavruyu emziriyor. Biz köpeği besliyoruz, köpekte yavruları. Böylece yavru köpeklerin yaşamasını sağladık” dedi.
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
YAŞAM
Konya barınağında köpeğin kürekle katledilmesine ilişkin istenen ceza belli oldu
13 Aralık, 12:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала