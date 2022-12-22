https://sputniknews.com.tr/20221222/beyaz-saray-biden-zelenskiy-gorusmesinin-ana-konusu-ukraynadaki-catismanin-sona-ermesi-1064885163.html

Beyaz Saray: Biden-Zelenskiy görüşmesinin ana konusu Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi

Beyaz Saray: Biden-Zelenskiy görüşmesinin ana konusu Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T21:09+0300

2022-12-22T21:09+0300

2022-12-22T21:09+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

abd

ukrayna

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Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Sohbetlerinin ana konusu bu savaşı bitirme fikriydi” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in, 10 maddelik “barış formülünü” anlattığını söyleyen Kirby, ABD liderinin, ulusal güvenlik ekibinin, bu formül kapsamında ilerleme sağlamaya ve potansiyel sonuç elde etmeye çalışacağına söz verdiğini bildirdi.Zelenskiy’in duruşunu, “ilkelere dayalı adil dünya için çabalama” olarak nitelendiren Kirby, “Zelenskiy, Ukrayna halkını gelecekleri için destekleyecek bir şeye dayanmalı” yorumunda bulundu.

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2022

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Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, abd, ukrayna