https://sputniknews.com.tr/20221222/beyaz-saray-biden-zelenskiy-gorusmesinin-ana-konusu-ukraynadaki-catismanin-sona-ermesi-1064885163.html
Beyaz Saray: Biden-Zelenskiy görüşmesinin ana konusu Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi
Beyaz Saray: Biden-Zelenskiy görüşmesinin ana konusu Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-22T21:09+0300
2022-12-22T21:09+0300
2022-12-22T21:09+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
abd
ukrayna
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Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Sohbetlerinin ana konusu bu savaşı bitirme fikriydi” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in, 10 maddelik “barış formülünü” anlattığını söyleyen Kirby, ABD liderinin, ulusal güvenlik ekibinin, bu formül kapsamında ilerleme sağlamaya ve potansiyel sonuç elde etmeye çalışacağına söz verdiğini bildirdi.Zelenskiy’in duruşunu, “ilkelere dayalı adil dünya için çabalama” olarak nitelendiren Kirby, “Zelenskiy, Ukrayna halkını gelecekleri için destekleyecek bir şeye dayanmalı” yorumunda bulundu.
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vladimir zelenskiy, abd, ukrayna
vladimir zelenskiy, abd, ukrayna
Beyaz Saray: Biden-Zelenskiy görüşmesinin ana konusu Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleşen görüşmenin ana konusunun Ukrayna’da barışın sağlanması olduğunu belirtti.
Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Sohbetlerinin ana konusu bu savaşı bitirme fikriydi” ifadesini kullandı.
Zelenskiy’in, 10 maddelik “barış formülünü” anlattığını söyleyen Kirby, ABD liderinin, ulusal güvenlik ekibinin, bu formül kapsamında ilerleme sağlamaya ve potansiyel sonuç elde etmeye çalışacağına söz verdiğini bildirdi.
Zelenskiy’in duruşunu, “ilkelere dayalı adil dünya için çabalama” olarak nitelendiren Kirby, “Zelenskiy, Ukrayna halkını gelecekleri için destekleyecek bir şeye dayanmalı” yorumunda bulundu.